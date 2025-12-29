Desfile de la ilusión
El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
Tras la experiencia del año pasado, donde por primera vez se adelantó la Cabalgata de Reyes un día, quiere garantizar que este año también se celebra
El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha confirmado este lunes que el Ayuntamiento de Córdoba está analizando ya un plan B para la Cabalgata de Reyes Magos prevista para el próximo 5 de enero, ante la incertidumbre meteorológica que muestran las previsiones. "Todavía no tenemos planteado un plan B, estamos ahora mismo en ello, estudiándolo" ha señalado Urbano.
Esta atención a la meteorología llega tras la experiencia del año pasado, cuando por primera vez en la historia reciente la Cabalgata tuvo que modificarse de fecha debido a la lluvia prevista para el 5 de enero, lo que obligó a reprogramar el desfile para el 4 de enero, garantizando la seguridad de las familias y la participación de los vecinos.
Previsión meteorológica general
Las proyecciones de tiempo para enero en Córdoba indican varios días con lluvia a principios de mes. Aunque estas predicciones con tanta antelación no son definitivas, y varían según el modelo consultado, refuerzan la necesidad de contar con un plan alternativo. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología avanza que el próximo 4 de enero hay un 100% de probabilidades de precipitación en Córdoba, pero la información del día 5 no está disponible por el momento.
El Ayuntamiento, aunque no tiene nada cerrrado, está ya valorando posibles modificaciones de recorrido, formato o fechas, para que la Cabalgata pueda celebrarse sin que el mal tiempo afecte a la experiencia de vecinos y visitantes.
