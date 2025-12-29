El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha confirmado este lunes que el Ayuntamiento de Córdoba está analizando ya un plan B para la Cabalgata de Reyes Magos prevista para el próximo 5 de enero, ante la incertidumbre meteorológica que muestran las previsiones. "Todavía no tenemos planteado un plan B, estamos ahora mismo en ello, estudiándolo" ha señalado Urbano.

Esta atención a la meteorología llega tras la experiencia del año pasado, cuando por primera vez en la historia reciente la Cabalgata tuvo que modificarse de fecha debido a la lluvia prevista para el 5 de enero, lo que obligó a reprogramar el desfile para el 4 de enero, garantizando la seguridad de las familias y la participación de los vecinos.

Previsión meteorológica general

Las proyecciones de tiempo para enero en Córdoba indican varios días con lluvia a principios de mes. Aunque estas predicciones con tanta antelación no son definitivas, y varían según el modelo consultado, refuerzan la necesidad de contar con un plan alternativo. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología avanza que el próximo 4 de enero hay un 100% de probabilidades de precipitación en Córdoba, pero la información del día 5 no está disponible por el momento.

El Ayuntamiento, aunque no tiene nada cerrrado, está ya valorando posibles modificaciones de recorrido, formato o fechas, para que la Cabalgata pueda celebrarse sin que el mal tiempo afecte a la experiencia de vecinos y visitantes.