El Ayuntamiento aprueba la cuarta adenda del convenio para exhumaciones de represaliados del franquismo en Córdoba

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba, reunida este lunes en sesión extraordinaria, ha aprobado la cuarta adenda del convenio de colaboración entre el Consistorio, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la exhumación e identificación de represaliados del franquismo en las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y La Salud. Ahora, la vigencia de los acuerdos se extiende hasta el 28 de diciembre de 2026.

Las labores ya ejecutadas, y que quedaron suspendidas de forma temporal el pasado 19 de diciembre, han supuesto la exhumación de más de 1.000 cuerpos y la identificación de 189 personas como víctimas de la represión franquista desde octubre de 2023.

Trabajos de exhumación en una fosa del cementerio de La Salud. / A. J. GONZÁLEZ

A la espera de los siguientes trabajos

Ahora, se está a la espera de que se pueda licitar la próxima fase de los trabajos. Según avanzó este periódico, el equipo que se ha encargado de las exhumaciones seguirá trabajando en enero en tareas de laboratorio y documentación, mientras se decide si se puede mantener abierta la fosa de Virgen de los Dolores, el cuadro donde se han localizado víctimas de la represión. El equipo ha solicitado una pequeña ampliación temporal para evitar cerrar una fosa con indicios claros de represaliados, mientras que Dejadnos Llorar confía en que permanezca cubierta con la carpa actual y con una persona para su mantenimiento, hasta que sean rescatados todos los restos.

El cuadro que sí se ha cerrado de forma definitiva es el de San Plácido, donde investigaciones anteriores habían apuntado a la existencia de represaliados. Sin embargo, se trató de un falso positivo al identificarse dos posibles víctimas entre más de 1.000 cuerpos.

Desde la empresa encargada de los trabajos ya han indicado que el esfuerzo debe ampliarse a San Rafael, especialmente a la gran fosa del 36, y a los cuadros militares, donde hay memoriales sobre antiguas fosas. En el cementerio de La Salud se estima que puede haber alrededor de 1.200 represaliados mientras que en San Rafael, donde apenas se ha intervenido, se calcula que podría haber unos 3.000.