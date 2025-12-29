Cultura
Andrew Pocrid celebrará su 10º aniversario en la moda con un desfile privado en Córdoba
El evento se celebrará el próximo 25 de febrero y en él se presentará la colección Spring Summer 026
El diseñador cordobés Andrew Pocrid celebrará su décimo aniversario en el mundo de la moda con un desfile privado que tendrá lugar el próximo 25 de febrero de 2026 en Córdoba. En este nuevo fashion show, se darán a conocer los diseños de la colección Spring Summer 026. Según avanza a través de un comunicado, será una cita no solo con la moda, sino con la gastronomía y la esencia de la ciudad.
La actividad contará con el apoyo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco), la Diputación de Córdoba, Córdoba D Moda y Sabor a Córdoba. Con ella, el diseñador rinde honor a sus raíces y a la constante fuente de inspiración que supone Córdoba y la idiosincrasia cordobesa en su trayectoria.
“Este desfile es un regalo a Córdoba hecho con todo el orgullo. Una oportunidad magnífica de poner el foco sobre nuestra ciudad, de hacer algo grande y de que Córdoba brille como se merece”, destaca el comunicado. La firma Andrew Pocrid fue creada por el diseñador cordobés Andrés Pozuelo. Viste a una mujer empoderada, con mucha personalidad y segura de sí misma, con creaciones sofisticadas, materiales de primera calidad y un patronaje que realza la elegancia y sensualidad natural de la mujer.
