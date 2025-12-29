Acali culmina una campaña de recogida de juguetes: "Si hay algo que de verdad nos cura, es dar aquello que un día también nos faltó"

La Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados (Acali) puso en marcha una iniciativa solidaria de recogida de juguetes y regalos destinada a niños y niñas que este martes llega a su fin. El objetivo, que ningún menor se quede sin un detalle en esta Navidad en Córdoba.

La campaña ha sido impulsada por varios pacientes de la entidad, concretamente por los tres integrantes. La propuesta fue trasladada a la junta directiva, que la aceptó de inmediato al considerar que se trata de una acción “muy bonita” y con un fuerte componente humano, pensada para llevar ilusión a quienes más lo necesitan.

Desde la asociación destacan la participación tanto de pacientes como del equipo de Acali. La entrega del material recogido se realizará este martes, en torno a las 17.00 horas, y será el próximo 4 de enero cuando los juguetes lleguen finalmente a los niños y niñas de la Asociación Resurgir, un acto al que se podrá asistir para conocer de cerca la iniciativa.

El objetivo va más allá del simple reparto de juguetes. “Queremos regalar un rato de risas, de calor humano”, señalan desde la entidad, insistiendo en la importancia de ofrecer a los niños momentos que puedan guarda como recuerdo y como símbolo de acompañamiento.

La iniciativa se apoya en una idea clave que resume el espíritu de Acali: la ayuda mutua y la solidaridad como herramientas de sanación. “Porque si hay algo que de verdad nos cura, es dar aquello que un día también nos faltó”, concluyen desde la asociación.