Vivienda en Córdoba: En venta desde 12.000 euros a 4 millones y de 290 a 4.000 euros para alquilar

El portal inmobiliario Idealista, uno de los más activos, muestra las enormes diferencias de precio que existen en el mercado de vivienda de Córdoba capital. En este momento, se pueden ver más de 4.000 anuncios de inmuebles en venta de los cuales solo 86 cuestan 60.000 euros o menos. Las más baratas (hasta 20.000 euros) son ocho pisos de la parte alta del Sector Sur de los cuales 6 están ocupados ilegalmente.

En el otro extremo, hay 6 viviendas de lujo que se venden por entre 1,5 y 4,1 millones que ofrecen más de 500 metros cuadrados. Cuatro de ellas son chalets de 5 a 9 habitaciones con piscina, jardín en El Brillante . Las otras dos están en el casco histórico y tienen muchas habitaciones por lo que se ofrecen como inversión para alojamiento hotelero.

En alquiler: de 290 euros a más de 4.000

La oferta de alquiler en Córdoba capital es mucho más reducida que la de venta, con 611 viviendas en total, aunque la horquilla de precios es también muy amplia. De los 611 anuncios publicados a fecha 27 de diciembre, solo 28 ofrecen rentas de 500 euros o menos. Las dos más baratas (290-300 euros/mes) son por una habitación en un piso compartido en alquiler de temporada. Las de 500 euros, 10 en total, son apartamentos o estudios de una habitación.

Al otro lado de la horquilla, hay 8 casas de lujo que cuestan entre 1.950 y 10.000 euros al mes. Entre ellas, hay casas rurales, alquiler de temporada, chalets y casas en el casco histórico. La más cara es una doble casa de 960 metros, una de lujo y la otra por reformar.