El Día de los Inocentes en Córdoba es sinónimo de la Danza de los Locos en Fuente Carreteros. La localidad cordobesa ha vuelto a disfrutar este 28 de diciembre de su fiesta más singular y popular, que ha congregado a cientos de personas en la Plaza Real del municipio colono, entre ellas, vecinos, emigrantes y turistas. De otro lado, en la capital, muchos cordobeses han aprovechado el último domingo de apertura comercial del año, y con adelanto de descuentos de rebajas, para completar la lista de los Reyes Magos. Y en lo meteorológico, toca hacer balance de la situación hidrológica de la provincia, con unos embalses con el mejor cierre de año de los últimos siete ejercicios.

