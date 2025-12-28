La actualidad del domingo 28 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El balance hidrológico del año en los embalses de Córdoba, la Danza de los Locos de Fuente Carreteros y las compras de Reyes en el último domingo comercial del año centran los titulares de esta jornada
El Día de los Inocentes en Córdoba es sinónimo de la Danza de los Locos en Fuente Carreteros. La localidad cordobesa ha vuelto a disfrutar este 28 de diciembre de su fiesta más singular y popular, que ha congregado a cientos de personas en la Plaza Real del municipio colono, entre ellas, vecinos, emigrantes y turistas. De otro lado, en la capital, muchos cordobeses han aprovechado el último domingo de apertura comercial del año, y con adelanto de descuentos de rebajas, para completar la lista de los Reyes Magos. Y en lo meteorológico, toca hacer balance de la situación hidrológica de la provincia, con unos embalses con el mejor cierre de año de los últimos siete ejercicios.
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- Fuente Carreteros vuelve a danzar con Los Locos y el Oso
- Córdoba apura las compras de Reyes Magos entre la lluvia y rebajas de hasta el 70%
- La lluvia deja más de 30 litros en algunas zonas de Córdoba entre sábado y domingo
- La obra para adaptar la Pérgola como sede de Turismo, a punto de empezar
- Córdoba cierra el último fin de semana del año entre patios, flamenco y música en la calle
- El temporal obliga a cortar por inundación la carretera CO-4207 entre Montalbán y Montilla
- Reventón, Rabilarga y Tranquilidad: los misterios que se esconden tras los senderos de Córdoba
- Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos por el temporal en Málaga y buscan a otro en Granada
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia y la Generalitat emite un Es-Alert
- Los miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín entregan sus décimos y cubren la falta de dos millones
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico