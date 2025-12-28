Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 28 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El balance hidrológico del año en los embalses de Córdoba, la Danza de los Locos de Fuente Carreteros y las compras de Reyes en el último domingo comercial del año centran los titulares de esta jornada

El Baile de los Locos de Fuente Carreteros.

El Baile de los Locos de Fuente Carreteros. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Día de los Inocentes en Córdoba es sinónimo de la Danza de los Locos en Fuente Carreteros. La localidad cordobesa ha vuelto a disfrutar este 28 de diciembre de su fiesta más singular y popular, que ha congregado a cientos de personas en la Plaza Real del municipio colono, entre ellas, vecinos, emigrantes y turistas. De otro lado, en la capital, muchos cordobeses han aprovechado el último domingo de apertura comercial del año, y con adelanto de descuentos de rebajas, para completar la lista de los Reyes Magos. Y en lo meteorológico, toca hacer balance de la situación hidrológica de la provincia, con unos embalses con el mejor cierre de año de los últimos siete ejercicios.

TEMAS

