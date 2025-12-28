Domingo 28 de diciembre, día de los Inocentes, una fecha en la que históricamente este periódico “engañaba” a sus lectores con una clásica inocentada informativa. La costumbre se perdió con el paso de los años, pero hoy recopilamos algunas de las más notorias y sorprendentes. Además, entrevista con el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, y un análisis del mercado de la vivienda en Córdoba centrado en el precio de venta de la vivienda usada y los precios récord del alquiler.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba Ciudad

Provincia

Sucesos

Cultura

Andalucía

España

Córdoba CF