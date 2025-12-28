Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 28 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El precio de la vivienda usada en Córdoba, un repaso a la historia de las inocentadas difundidas por este periódico y la entrevista con el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, abren la actualidad informativa de este domingo

Dos mujeres delante del escaparate de una inmobiliaria.

Dos mujeres delante del escaparate de una inmobiliaria. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Domingo 28 de diciembre, día de los Inocentes, una fecha en la que históricamente este periódico “engañaba” a sus lectores con una clásica inocentada informativa. La costumbre se perdió con el paso de los años, pero hoy recopilamos algunas de las más notorias y sorprendentes. Además, entrevista con el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, y un análisis del mercado de la vivienda en Córdoba centrado en el precio de venta de la vivienda usada y los precios récord del alquiler.

