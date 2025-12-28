La actualidad del domingo 28 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El precio de la vivienda usada en Córdoba, un repaso a la historia de las inocentadas difundidas por este periódico y la entrevista con el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, abren la actualidad informativa de este domingo
Domingo 28 de diciembre, día de los Inocentes, una fecha en la que históricamente este periódico “engañaba” a sus lectores con una clásica inocentada informativa. La costumbre se perdió con el paso de los años, pero hoy recopilamos algunas de las más notorias y sorprendentes. Además, entrevista con el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, y un análisis del mercado de la vivienda en Córdoba centrado en el precio de venta de la vivienda usada y los precios récord del alquiler.
- Córdoba cierra el año con una subida del 8% en el precio de la vivienda usada
- Francisco Triviño: "Tenemos más profesionales sanitarios, pero las necesidades no crecen en paralelo"
- Cuando la Mezquita se derrumbó o El Cordobés pudo ser alcalde: las grandes inocentadas de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba Ciudad
- La escasa oferta de alquiler eleva a cifras récord los precios que suben un 30% en 3 años
- Vivienda en Córdoba: En venta desde 12.000 euros a 4 millones y de 290 a 4.000 euros para alquilar
- El menú perfecto para Nochevieja: la propuesta de reconocidos chefs de Córdoba para abrir paso a las uvas
Provincia
- La necrópolis judía de Lucena contará con un centro de interpretación para recibir a turistas
- Los Juegos del Frío llenan de diversión el último sábado del año en Hinojosa
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico