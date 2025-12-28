El PSOE critica "el debilitamiento" del Festival de la Guitarra de Córdoba

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha afirmado que "el que durante décadas ha sido el buque insignia de la cultura impulsada desde el Ayuntamiento, el Festival de la Guitarra de Córdoba, está sufriendo un debilitamiento y un progresivo deterioro como consecuencia de los recortes presupuestarios y la ausencia de un proyecto cultural definido por el equipo de gobierno local del PP", al tiempo que ha afeado que aún no tenga programación definida para 2026, lo que impide que "se puedan comprar entradas para poder ser obsequiadas como regalos en las fiestas navideñas".

Ortiz ha reseñado que el Festival de la Guitarra, junto a Cosmopoética y otras iniciativas municipales, se convirtió en un referente nacional e internacional con artistas de primer nivel y una programación formativa de calidad que situó a Córdoba en el mapa cultural y musical del país. “Sin embargo, en los últimos años el festival ha sufrido un deterioro que lo ha alejado de lo que fue. Lo que antes era orgullo y proyección cultural para la ciudad, hoy es, lamentablemente, un recuerdo cada vez más lejano. Una situación que no es fruto de la casualidad, sino de una clara falta de apuesta política y presupuestaria por parte del gobierno del Partido Popular”, ha lamentado el edil.

“La cultura es un derecho, no un lujo ni un escaparate puntual”, ha señalado Ángel Ortiz, quien ha lamentado que “el PP esté vaciando de contenido uno de los eventos culturales más importantes de Córdoba, recortando presupuesto y, lo que es más grave, recortando convicción”.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. / CÓRDOBA

Una herramienta de acceso a la cultura

Ortiz ha recordado que el Festival de la Guitarra "no sólo era una cita musical, sino también una herramienta de acceso a la cultura para toda la ciudadanía, con actividades formativas, conciertos accesibles y una programación pensada para públicos diversos. El festival cumplía una función social y educativa que hoy ha desaparecido del radar del Gobierno municipal".

Para Ortiz, "un ejemplo claro de esta deriva es que, a diferencia de la edición anterior, estas Navidades no se podrán regalar entradas para el Festival de la Guitarra de 2026, sencillamente porque a estas alturas no existe programación definida. Es inaudito que un festival de esta relevancia llegue a diciembre sin una planificación clara. Es la prueba evidente de la improvisación y del desinterés del PP por la cultura pública”, ha denunciado el edil socialista.

Falta de prestigio

Desde el PSOE advierten de que esta situación "no sólo perjudica al prestigio del festival, sino también al tejido cultural y musical de la ciudad, a los profesionales del sector y a la imagen de Córdoba como ciudad cultural. No se puede presumir de ciudad cultural mientras se desmantelan sus principales referentes".