"Tenemos más profesionales sanitarios, pero las necesidades no crecen en paralelo"

-El Reina Sofía alcanza sus 50 años, ¿cómo se preparan para el aniversario?

-Nos preparamos con muchísima ilusión y también con muchísimo orgullo. Miramos hacia el futuro sabiendo que queremos ser un hospital excelente desde el punto de vista asistencial, docente e investigador. Nos sentimos muy orgullosos del hospital que hemos construido en estos 50 años. El hospital Reina Sofía nació en el año 1976 con la vocación de ser un hospital de una provincia, pero ya desde el inicio de su fundación y puesta en marcha vinieron profesionales con destino final en Córdoba, con gran inquietud profesional y una visión innovadora. Fueron ellos quienes, desde el origen, sembraron esta ilusión de no quedarnos como un hospital de provincia, sino alcanzar una difusión no solo para la provincia a la que atendemos y de la que somos referentes, sino también a nivel andaluz e incluso nacional.

-Habrá numerosas actividades. ¿Qué nos vamos a encontrar el año que viene?

-Hemos preparado un plan de comunicación muy ambicioso porque sabemos que celebrar 50 años de vida del hospital Reina Sofía es algo muy importante. Queremos hacerlo de la mano de quienes son nuestro motor y nuestro día a día: nuestros pacientes, las asociaciones de pacientes, los profesionales, los colegios profesionales y las instituciones que a nivel de Córdoba nos están apoyando. En estos meses he podido compartir este plan estratégico con todas las realidades de la ciudad de Córdoba: Alcaldía, Diputación provincial, Universidad de Córdoba, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y tejido empresarial. Es impresionante la adhesión y la ilusión que despierta el 50 aniversario del hospital entre los cordobeses. Sabemos que somos un gran hospital, queremos ser un gran hospital, pero también sabemos que somos un hospital con mucha alma y corazón. Somos un hospital construido en Córdoba para Córdoba y para Andalucía.

-Uno de los proyectos más esperados es el nuevo Materno-Infantil, ¿cuándo va a abrir?

-Las obras del nuevo edificio de consultas externas materno-infantiles ya han finalizado. Es importante aclarar que se trata de un edificio dedicado exclusivamente al área ambulatoria. Ha sido una necesidad muy sentida por parte de los profesionales y de los equipos directivos, actuales y anteriores. Es un proyecto ambicioso, no solo por la inversión —más de 20 millones de euros— sino por la planificación que ha requerido. La obra se ha recepcionado hace aproximadamente una semana y ahora estamos en fase de equipamiento. Nuestra intención es inaugurar el edificio a lo largo de 2026, probablemente a mitad de año, aunque la fecha exacta aún está por concretar. Será un edificio del que sentirnos orgullosos porque por primera vez unificará todas las consultas pediátricas en un mismo espacio: las actuales del Materno-Infantil, las del edificio Carlos Castilla del Pino y la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil del hospital de Los Morales. Nace pensado, diseñado y humanizado para los niños y niñas de Córdoba. En el área de Obstetricia y Ginecología, ofrecerá a la mujer un espacio específico y unificado, con circuitos asistenciales mucho más cómodos y amigables.

«Hemos recibido una inyección histórica: 350 nuevos profesionales de plantilla en 2025» Francisco Triviño — Director gerente del Reina Sofía

-Y el actual edificio, ¿a qué se va a destinar?

-Iremos poco a poco. Los espacios que queden libres con el traslado de la actividad ambulatoria se destinarán, sin duda, a uso asistencial, bien para pacientes o para profesionales. La parte de hospitalización también necesita más espacio. A día de hoy no hay nada decidido. El hospital está siempre en obra, porque es un entorno muy grande y las necesidades asistenciales cambian constantemente. Siempre estamos adecuando espacios para que la atención a los pacientes sea la mejor posible y el entorno laboral de los profesionales sea seguro y confortable.

-Otra de las actuaciones previstas es la instalación de placas solares en el aparcamiento. ¿En qué fase está?

-Está en fase de licitación. Es un proyecto muy ilusionante porque, aunque no sea estrictamente asistencial, responde a nuestro compromiso con la sostenibilidad. Se instalarán marquesinas en el aparcamiento frontal del hospital, lo que permitirá dar sombra a los vehículos —muy importante en una ciudad con temperaturas extremas— y, además, incorporar placas fotovoltaicas. Esto nos permitirá generar electricidad propia y reducir el consumo energético del centro en torno a un 15%. Está previsto para 2026.

Entrevista Francisco Triviño, gerente del hospital Reina Sofía / Manuel Murillo

-¿Y la reforma del hospital de Los Morales?

-En la reforma de la Unidad del Dolor estamos actualmente en fase de redacción del proyecto. Además, ya tenemos fecha para el inicio de las obras de adaptación del área de rehabilitación del Hospital General y del hospital de Los Morales. Es una actuación que se desarrollará de forma faseada entre 2026, 2027 y 2028 y que permitirá reformar toda el área de Neurofisiología, el nivel menos uno del Hospital General y el área de rehabilitación de Los Morales. Son instalaciones antiguas que necesitaban adecuación y ampliación. Las obras comenzarán durante el primer semestre del año que viene.

-Las listas de espera siguen siendo una de las principales preocupaciones. ¿Qué medidas se están tomando?

-Disminuir la espera de los pacientes para ser atendidos —ya sea para una consulta, una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica— es el objetivo principal de cualquier gestor en salud. Soy plenamente consciente de que la lista de espera, sobre todo en el área quirúrgica, durante unos meses no ha sido la deseable y estamos trabajando constantemente en ello, porque el objetivo es balancear las necesidades que nos piden nuestros pacientes con las que el hospital puede ofertar. Hemos recibido una inyección histórica de profesionales y durante el año 2025 se han incorporado 350 nuevos profesionales de plantilla, que vienen para quedarse, no son contrataciones eventuales. Como dato concreto, también le puedo decir que se ha puesto en marcha el hospital de día quirúrgico, que nos va a permitir mejorar los procesos quirúrgicos para que sean más ágiles y amigables, evitando que el paciente tenga que pernoctar en el hospital. Eso, además de la renovación tecnológica en el área de pruebas diagnósticas, que también aumenta nuestra capacidad para resolver las consultas pendientes.

«El nuevo edificio materno-infantil abrirá en 2026 y unificará todas las consultas» Francisco Triviño — Director gerente del Reina Sofía

-Hablando del tema quirúrgico, recientemente se ha anunciado un plan de refuerzo, ¿cómo está funcionando?

-Hace aproximadamente un mes hemos tenido una ampliación de 305 profesionales, de los cuales la mayoría han ido a áreas quirúrgicas. Nuestro interés es que la capacidad quirúrgica del hospital y, por supuesto, la de hospitalización, consultas externas y pruebas diagnósticas sea cada vez mayor. Hoy podemos sentirnos dichosos: el hospital cada vez tiene más profesionales. Lo que ocurre es que las necesidades muchas veces no van en paralelo a ese incremento, y en salud es muy difícil llegar al punto óptimo donde todos querríamos estar.

-Nunca es suficiente...

-Eso es difícil porque las necesidades son muy cambiantes, la medicina cambia mucho y lo que hoy necesitamos mañana hay que ofertarlo de forma diferente. Pero lo tenemos como objetivo.

-Porque, además de las incorporaciones, entiendo que también hay muchas jubilaciones...

-Pero el balance es positivo. El hospital Reina Sofía, en honor a la verdad, cada vez tiene más profesionales. Esa es una realidad.

-¿Y qué pasos se están dando para consolidar a esos profesionales?

-El bienestar de los profesionales es, sin duda, uno de los objetivos fundamentales míos como gestor del centro y, por supuesto, también desde la dirección corporativa. Sabemos que somos lo que nuestros profesionales son capaces de dar y, evidentemente, los profesionales están, igual que los pacientes, en el corazón de nuestro centro. Se están terminando procesos de consolidación de empleo, la OPE de 2025 y el nuevo pacto de bolsa, que es una noticia muy reciente y que va a facilitar, por ejemplo, que los médicos residentes, desde el momento en que termina su especialidad, puedan incorporarse a la bolsa sin que exista un decalaje de tiempo que dificulte su incorporación y genere incertidumbre. Creo que es una gran noticia.

Un momento durante la entrevista. / Manuel Murillo

-¿Qué nuevo equipamiento tecnológico podemos esperarnos para 2026?

-El segundo quirófano inteligente está a punto de ponerse en funcionamiento y acabamos de poner en funcionamiento una nueva resonancia magnética que viene a sustituir el equipo más antiguo del centro, que ya había quedado obsoleto. Hemos incorporado un equipo de alto campo, de tres teslas, con lo cual la capacidad diagnóstica de nuestros radiólogos va a aumentar. Durante 2026 está previsto que podamos renovar los mamógrafos dedicados al cribado de cáncer de mama, porque alguno de ellos había caído en obsolescencia y era necesario renovarlo. Acabamos de incorporar un ecocardiógrafo de alta gama a la unidad de imagen cardíaca, además de un nuevo software para que los cardiólogos puedan procesar toda la imagen, y tenemos novedades tecnológicas en el área de oftalmología.

-En este apartado entra también la robótica y la cirugía avanzada...

-Pues también tengo buenas noticias, porque vamos a poder incorporar la segunda consola a uno de nuestros robots quirúrgicos. La consola es el equipamiento desde el cual el cirujano realiza la intervención. Los dos robots quirúrgicos con los que cuenta el hospital tenían una única consola cada uno. A uno de estos robots quirúrgicos le vamos a poder incorporar una segunda. ¿Eso qué quiere decir? Que dos cirujanos van a estar trabajando simultáneamente sobre el paciente, lo cual no solo mejora la destreza de ellos, sino que nos ayuda también en nuestra labor docente, para que más cirujanos se puedan ir formando. Y en esto, además, debo decirle que vamos a ser el primer hospital de Andalucía que va a disponer de doble consola para un robot quirúrgico.

«Tenemos más de 500 ensayos y lideramos un proyecto internacional de hepatitis E» Francisco Triviño — Director gerente del Reina Sofía

-¿Qué proyectos de investigación marcarán la diferencia en 2026?

-La labor investigadora, en esta simbiosis casi perfecta entre el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), la Universidad de Córdoba y el propio hospital, ha generado que estemos situados a la cabeza en investigación. Son más de 500 ensayos clínicos los que tiene el hospital; 100 se han incorporado este año, con un crecimiento de más del 15%. Estamos a la cabeza en más de 10 proyectos internacionales. Lideramos uno específico en hepatitis E, en el que durante los próximos cuatro años vamos a coordinar a 27 países hasta obtener los resultados.

-La terapia CAR-T es uno de los grandes avances. ¿Qué supone para el hospital?

-El Reina Sofía es uno de los tres centros andaluces autorizados por el Ministerio de Sanidad para ofrecer estos tratamientos, que dan expectativas a pacientes que antes no las tenían. Son patologías muy complejas y un mecanismo farmacológico también muy complejo, que utiliza células propias del paciente, modificadas genéticamente para que ataquen las células dañadas. Desde el punto de vista de la gestión, supone un reto, porque vamos a dedicar un espacio específico para estos pacientes, que requieren condiciones especiales.

-La humanización es otro pilar fundamental. ¿Hay nuevos proyectos previstos?

-La humanización, tanto en medidas grandes como pequeñas, tiene un valor enorme porque toca la sensibilidad de las personas. El hospital no para de idear medidas y tenemos, por ejemplo, en el área materno-infantil, camas reservadas para mujeres en situaciones complicadas: víctimas de violencia de género, partos gemelares complejos o madres con algún tipo de discapacidad. Estamos eliminando pequeñas barreras arquitectónicas y nuestro objetivo, aunque complejo, es poder ofrecer habitaciones individuales a los pacientes.