La obra para adaptar la Pérgola como sede de Turismo, a punto de empezar

El Ayuntamiento de Córdoba ha formalizado el contrato para adaptar la Pérgola de los jardines del Duque de Rivas (entre el Paseo de La Victoria y la avenida de República Argentina) a sede de la delegación de Turismo. Esto significa que la obra podría comenzar en cualquier momento. El contrato se lo quedó Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios, que tendrá tres meses para ejecutar los trabajos, que le han sido adjudicados por 480.560,54 euros (salieron a licitación por 547.960,19).

La obra tiene como finalidad la renovación y puesta en funcionamiento de la totalidad del edificio, actualmente sin uso debido a la rescisión del contrato de concesión administrativa que expiraba el 31 de diciembre de 2019 tras varios procesos judiciales, y que debido a este largo proceso judicial ha sufrido unos años de total abandono.

Deterioro del edificio

Este abandono ha conllevado el deterioro normal por la falta de mantenimiento, la acción de aves que anidan en las cubiertas, actos vandálicos motivados por la falta de uso y modificaciones inadecuadas en el interior ejecutadas por la empresa concesionaria, según explicaba el contrato.

Lonas colocadas en la pérgola, cuya rehabilitación ya puede empezar. / Manuel Murillo

La obra

En cuanto a la obra que deberá ejecutar la adjudicataria, tendrá que limpiar y retirar aquellos elementos añadidos que han desvirtuado el edificio. También tendrá que impermeabilizar las cubiertas, poner una nueva instalación eléctrica, desmontar los falsos techos y ejecutar un nuevo sistema de climatización o colocar las puertas y las mamparas que faltan.

Los trabajos conllevan también la reposición de cristales rotos, instalación contra incendios, reparamientos varios, renovación de aseos o iluminación exterior.

La historia de la Pérgola

El proyecto de la pérgola actual es obra del arquitecto municipal Carlos Sáenz de Santamaría. El edificio se concluyó en 1929, aunque posteriormente se realizaron unas obras adicionales que comprendían el herraje y las cancelas de los tres pabellones, brazos para los bancos o instalación de luz eléctrica. La obra es de estilo neoclásico, realizada con fábrica de ladrillo y hormigón armado y recibió amplios elogios por parte de la prensa de la época. Se trata de una construcción lineal de unos 120 metros de longitud por 5,5 de anchura.

Pérgola de los jardines del Duque de Rivas. / Manuel Murillo

Ya en 1994 se apuntalaron los forjados de los pabellones extremos y se reforzaron las pilastras de estos pabellones que dan a República Argentina. En 1995 se redactó un proyecto básico de rehabilitación integral del módulo central para su uso como cafetería, que luego sirvió de base para el desarrollo del proyecto de adaptación de la pérgola para nuevos usos. Las obras se iniciaron en el año 2000, aunque se rescindió el contrato con la empresa en 2001. Los trabajos se volvieron a adjudicar y terminaron en 2003.

El edificio se cedió mediante contrato de concesión administrativa, primero a La Pérgola XXI S.L., y posteriormente a la empresa Córdoba Ciudad Creativa para el impulso de lo que dieron en llamar Espacio Creativo Independiente, cuyo contrato concluía en 2019 y que se resolvió judicialmente tras un largo proceso que se prolongó hasta el año 2022.