La lluvia deja más de 30 litros en algunas zonas de Córdoba entre sábado y domingo

Las lluvias intensas registradas desde ayer y durante la madrugada de este domingo han dejado acumulados cercanos a los 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia de Córdoba. Aunque el temporal ha tenido especial incidencia en otras provincias andaluzas, como Málaga, la lluvia también se ha dejado notar en diversos municipios cordobeses.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Benamejí ha sido una de las localidades más afectadas, con 15,2 litros por metro cuadrado el sábado y otros 12,4 litros durante la madrugada y esta mañana, alcanzando un total de 29,6 litros de agua en apenas unas horas entre los dos días.

También se han registrado acumulados significativos en La Rambla, donde entre las 12.00 horas y la medianoche del sábado se contabilizaron 22 litros por metro cuadrado. Una situación similar es la que han vivido los vecinos de Aguilar de la Frontera, que sumó 16,8 litros el sábado y otros 8 litros más este domingo.

En Córdoba capital, la lluvia dejó un acumulado superior a los 15,7 litros durante el sábado, según lo recoge la estación ubicada en el aeropuerto, mientras que este domingo ha ofrecido una tregua, con apenas 0,4 litros registrados. La previsión apunta, además, a una probabilidad de precipitaciones muy baja para el resto de la jornada, que desaparecerá por completo al final de la tarde.

En el norte de la provincia, por el contrario, la lluvia apenas se dejó notar, con 3,8 litros en Cardeña; 3 litros en Villanueva de Córdoba o 2,1 litros en Hinojosa del Duque.