Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 28 de diciembre de 2025

Navidad flamenca

Zambomba Cante y calle

La cantaora cordobesa Carmen Carmona lidera una zambomba flamenca caracterizada por su fuerza, duende y autenticidad, reuniendo a un elenco de artistas locales para ofrecer un espectáculo coral lleno de emoción y compás.

CÓRDOBA. Centro Flamenco Fosforito. Posada del Potro. 12.00 horas.

Navidad en el taurino

Concierto ‘Pasodobles para despedir el año’

La banda de música de Nuestra Señora de la Esperanza interpretará un concierto en el que, además de composiciones navideñas, interpretará algunos de los pasodobles más populares .

CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas. 12.30 horas.

Público infantil

Cuentacuentos en el Arqueológico

La magia del narrador José Morales nos proporcionará una experiencia única para disfrutar en familia. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Gerónimo Páez, 7. 11.00 horas.

Navidad en Madinat al-Zahra

Visita Temática ‘Árboles de Piedra’ en el Salón Rico

Se ofrece la posibilidad de recorrer la iconografía vegetal y la simbología de los grandes tableros decorativos del Salón Rico, donde cada motivo es único y revela la riqueza ornamental del edificio.

CÓRDOBA. Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra. Ctra. Palma del Río, km 5, 5. 4 pases al día.

‘Érase una vez...’

Representación de ‘Comienza el espectáculo’

La compañía de circo de los Hermanos Moreno representará su función Comienza el espectáculo, un guiño al circo tradicional desde un punto de vista contemporáneo. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Cine Fuenseca. Plaza de la Fuenseca, 1. 13.00 horas.

Navidad en la Puerta del Puente

Actuación del Quinteto Prímula

El programa Navidad en la Puerta del Puente ofrece hoy, a las 18.00 horas, la actuación del grupo de cuerda y electrónica Quinteto Prímula.