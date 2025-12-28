Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 28 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Navidad flamenca
Zambomba Cante y calle
La cantaora cordobesa Carmen Carmona lidera una zambomba flamenca caracterizada por su fuerza, duende y autenticidad, reuniendo a un elenco de artistas locales para ofrecer un espectáculo coral lleno de emoción y compás.
CÓRDOBA. Centro Flamenco Fosforito.
Posada del Potro.
12.00 horas.
Navidad en el taurino
Concierto ‘Pasodobles para despedir el año’
La banda de música de Nuestra Señora de la Esperanza interpretará un concierto en el que, además de composiciones navideñas, interpretará algunos de los pasodobles más populares .
CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas.
12.30 horas.
Público infantil
Cuentacuentos en el Arqueológico
La magia del narrador José Morales nos proporcionará una experiencia única para disfrutar en familia. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Plaza de Gerónimo Páez, 7.
11.00 horas.
Navidad en Madinat al-Zahra
Visita Temática ‘Árboles de Piedra’ en el Salón Rico
Se ofrece la posibilidad de recorrer la iconografía vegetal y la simbología de los grandes tableros decorativos del Salón Rico, donde cada motivo es único y revela la riqueza ornamental del edificio.
CÓRDOBA. Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.
Ctra. Palma del Río, km 5, 5.
4 pases al día.
‘Érase una vez...’
Representación de ‘Comienza el espectáculo’
La compañía de circo de los Hermanos Moreno representará su función Comienza el espectáculo, un guiño al circo tradicional desde un punto de vista contemporáneo. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Cine Fuenseca.
Plaza de la Fuenseca, 1.
13.00 horas.
Navidad en la Puerta del Puente
Actuación del Quinteto Prímula
El programa Navidad en la Puerta del Puente ofrece hoy, a las 18.00 horas, la actuación del grupo de cuerda y electrónica Quinteto Prímula.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
18.00 horas.
