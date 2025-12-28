Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaDanza de los locosDesaparecidos MálagaLluvia en CórdobaFrancisco TriviñoMenú NocheviejaDía de los InocentesLos libros de 2026Córdoba CF
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 28 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 29 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Pedro Crespo Estepa

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Alfonso Recio Palomino

La inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents