Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 28 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 29 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Pedro Crespo Estepa
La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Alfonso Recio Palomino
La inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio San Rafael.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico