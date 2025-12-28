La escasa oferta de alquiler eleva a cifras récord los precios que suben un 30% en 3 años

El mercado del alquiler en Córdoba es el reflejo más palpable de la ley de la oferta y la demanda en estado puro. Pocos propietarios están dispuestos a ofrecer alquileres de larga duración y los que lo hacen llevan años elevando las cuotas y aumentando las exigencias a los inquilinos como garantía de fiabilidad. Tanto es así que cada vez son menos las inmobiliarias que incluyen en su cartera de servicios el alquiler.

Según la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Ana Moreno, el precio de los alquileres aumentó en Córdoba un 10% en el último año, hasta diciembre de 2025. El portal Idealista señala un incremento medio más discreto hasta noviembre, del 4,5%, si bien indica que hay barrios donde esa subida es más acusada como Santa Rosa-Valdeolleros (10,5%) o Zoco-Poniente (7,7%). El análisis del histórico de precios aclara que 2025 ha sido un año de precios récord.

En diciembre de 2022, tras la pandemia, los alquileres bajaron hasta 6,9 euros/metro cuadrado, lo que supone una media de 552 euros por una vivienda de 80 metros. Tres años después, en diciembre de 2025, el metro está a 8,9 euros, elevando a 712 euros el precio de un piso de 80 metros. El máximo histórico se alcanzó en abril de 2025 con 9 euros el metro, un precio que se puede encontrar ahora en barrios como el Centro y Casco Histórico, Santa Rosa-Valdeolleros y Zoco-Poniente.

La mitad de inmuebles en alquiler

No existe un censo oficial de viviendas de alquiler en Córdoba, por lo que es difícil evaluar el descenso de la oferta. Según Idealista, el stock de alquileres descendió en cinco años una media de un 56% en España y un 48% en Córdoba, donde se habría perdido casi la mitad de inmuebles desde 2020.

"Inseguridad jurídica" por la Ley de Vivienda

Según Ana Moreno, «no se espera que haya cambios en 2026 si no cambia la actual Ley de Vivienda». La prórroga de la moratoria de desahucios, que se extenderá al año 2026, mantendrá la protección a los hogares vulnerables sin alternativa habitacional de ser desahuciados por impago de alquiler. En opinión de Ana Moreno, «la situación de inseguridad jurídica de los propietarios frente a los inquilinos morosos impedirá que aumente la oferta de alquileres y seguirá aumentando los precios».

El presidente de Asaicor, José Vaquero, coincide en el diagnóstico y asegura que «ya son muchos los propietarios que han optado por vender para no asumir el riesgo». Según la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (Asval), el plazo medio para recuperar una vivienda tras un proceso de desahucio es de 20 meses. Asval asegura que la normativa actual privilegia al inquilino por encima del propietario, «trasladando a estos últimos la responsabilidad de solucionar un problema estructural de acceso a la vivienda que debería ser resuelto por los poderes públicos».

Detrás de esta situación está también la falta de un parque suficiente de vivienda pública de alquiler que pueda atender las necesidades habitacionales de las familias vulnerables. Las limitaciones a las viviendas turísticas no están dando el resultado previsto, ya que no se percibe un trasvase de pisos a la modadlidad de alquiler de larga duración.