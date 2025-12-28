Córdoba cierra el último fin de semana del año entre patios, flamenco y música en la calle

Córdoba ha despedido este domingo el último fin de semana del año con una intensa jornada navideña que ha vuelto a sacar la música a la calle y ha llenado de vida algunos de sus espacios más emblemáticos. Patios históricos, enclaves patrimoniales y plazas céntricas han sido escenario de una programación navideña que, aunque encara su recta final de diciembre, seguirá activa hasta la llegada de los Reyes Magos.

Los patios, protagonistas de la tarde

La última jornada del programa Navidad en los Patios ha permitido al público recorrer, en una única ruta, varios recintos del casco histórico que han abierto sus puertas durante la tarde. Decorados para la ocasión y envueltos en un ambiente íntimo y acogedor, los patios se han convertido una vez más en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Última jornada navideña en los patios / Manuel Murillo

La música ha sido el hilo conductor del recorrido gracias a las actuaciones del grupo de villancicos flamencos Malasiento y del Coro de la Asociación Cultural Alba, que han ido poniendo sonido a los patios con cantes tradicionales, palmas y compás, creando una estampa muy ligada a la Navidad cordobesa.

Un balance positivo del programa

Este programa, impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba junto a las asociaciones Claveles y Gitanillas y Amigos de los Patios, se celebra desde 2013 para poner en valor este patrimonio reconocido por la Unesco. Desde la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, Miguel Ángel Roldán ha destacado la buena acogida de esta edición. Ha recalcado que el primer fin de semana fue especialmente concurrido, mientras que los siguientes, se vieron algo condicionados por la lluvia. Aún así, señala, "han resultado bastante satisfactorios". Además, Rafael Barón, de la Asociación de Claveles y Gitanillas, ha señalado que están "contentísimos por la acogida de la Fiesta de los Patios en Navidad, que cada año va a más". También ha destacado la grandísima afluencia de gente en el primer fin de semana, el del puente de la Constitución, "que fue un récord absoluto de visitantes". Ambos agradecen a las cuidadoras y cuidadores de los patios, que son quienes han hecho posible que se siga contribuyendo a mantener viva esta tradición única en Córdoba.

Flamenco y concierto de fin de año

Pero la jornada dominical ha arrancado mucho antes, con flamenco en la Posada del Potro, que ha acogido el cierre del ciclo Navidad Flamenca, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico.

La cantaora cordobesa Carmen Carmona ha presentado su zambomba Cante y Calle, un espectáculo lleno de fuerza y autenticidad en el que ha estado arropada por otros artistas locales. Su propuesta ha combinado la tradición navideña con la frescura y la energía de una generación flamenca emergente, conquistando al público desde los primeros compases.

Plaza de las Tendillas, la Banda de Música María Santísima de la Esperanza, que dirige Alfonso Lozano, en el ya tradicional concierto taurino para despedir el año / Manuel Murillo Martínez / COR

Poco después, la Plaza de las Tendillas ha vuelto a ser escenario del tradicional concierto taurino de fin de año. La Banda de Música María Santísima de la Esperanza, dirigida por Alfonso Lozano, ha ofrecido un repertorio que ha mezclado composiciones navideñas y pasodobles populares, poniendo el broche musical a los fines de semana navideños del año.