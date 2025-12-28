Córdoba cierra el año con una subida del 8% en el precio de la vivienda usada

Córdoba cerrará 2025 con una subida generalizada del precio de venta de vivienda. La estela alcista que se viene produciendo en toda España también tendrá reflejo en la capital, aunque más moderada. Según la presidenta del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Córdoba, Ana Moreno, el año concluirá con un incremento hasta diciembre del 8% en el precio de los pisos de segunda mano, que representan casi el 80% del total de operaciones, según los últimos datos de la estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Moreno augura «que en 2026, el escenario continúe como hasta ahora con aumento sostenido de los precios de venta aunque quizás no tan acusado».

Los datos coinciden con los del portal Idealista, que adjudica una subida del 7,9% interanual hasta noviembre, con barrios como el centro y casco histórico (+9,4%), Ciudad Jardín (+14,2%) o Zoco-Poniente (12,6%) muy por encima de ese incremento.

Colegio de Registradores

Los datos del Colegio de Registradores apuntan a una variación anual del 5,3% para el precio de la vivienda de todo tipo (nueva y usada) de la capital hasta el tercer trimestre del año (últimos datos publicados), una cifra que puede coincidir con la de API si se tiene en cuenta que esta última no incluye el incremento más moderado de los precios de la vivienda nueva ni los aumentos acumulados del último trimestre.

Según el Colegio de Registradores, «Córdoba está entre las capitales de provincia con más peso en compraventa respecto al conjunto de su provincia, con el 52,86% de las operaciones, después de Gasteiz, Zaragoza, Valladolid y Orense». También recoge que a diferencia de otros enclaves donde la venta de pisos se realiza con capital extranjero, normalmente como forma de inversión, en la capital cordobesa solo un 2,2% de las viviendas fueron registradas por personas procedentes de fuera de España.

Para la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), el incremento de precios varía en función de los barrios, con subidas de entre el 3% y el 10%. Su presidente, José Vaquero, destaca, además, que la compraventa de pisos va en aumento en gran medida por la demanda de vivienda por parte de los jóvenes, que se enfrentan a la escasísima oferta de alquiler. Esta situación está llevando a muchos padres a donar capital a los hijos para que puedan aportar los gastos de la entrada y comprar un piso como última alternativa para su emancipación. Para Asaicor, «salvo que se produzca alguna anomalía geopolítica, lo que vamos a ver el año que entra es una continuación de esta situación y subidas de entre el 5% y el 7% en el precio de la vivienda». En este sentido, explica que cuando empiecen a salir las promociones que se están construyendo ahora, en el marco inflacionista actual, lo harán con valores muy superiores a los actuales.

Valores de tasación

En 2025, no solo aumentó el precio de venta, también lo ha hecho el valor medio de la tasación. Según la Estadística de Valor Tasado del Ministerio de Vivienda, cuyos datos proceden de empresas tasadoras de inmuebles, hasta el tercer trimestre del año, el valor medio tasado de vivienda libre aumentó un 8,1% en la provincia.

Construcción de vivienda de obra nueva en Córdoba. / Manuel Murillo Martínez / COR

En la capital, el valor de tasación aumentó según el Ministerio de Vivienda, un 13,8% en la vivienda usada y un 13,7% en la vivienda nueva (la que tiene menos de cinco años de antigüedad). El valor medio de las tasaciones hasta septiembre fue de 1.636 euros el metro cuadrado, lejos todavía de los 2.406 del mismo periodo de 2008, cuando se alcanzaron los precios techo en la vivienda.

La Sociedad de Tasación (Tinsa) apunta a un incremento interanual de las tasaciones bastante más moderado en la capital, de solo un 3,43% hasta septiembre, situándolo como el más bajo de Andalucía, donde la media fue del 12,6% y del 11,9% la media nacional. También según Tinsa, el precio medio de tasación se sitúa en 1.675 euros el metro cuadrado, por delante solo de Huelva (1.400 euros/metro) y Jaén (1.343 euros/m). En cuanto a la provincia, Tinsa apunta que la media de subida fue del 5,11%, situándose como valor medio de los inmuebles tasados en 1.213 euros.

La subida de precios no ha impedido que las ventas se disparen, de modo que hasta octubre, ya se habían vendido un 15% más viviendas que el año anterior, rozando las cifras de 2008.