Navidad
Córdoba apura las compras de Reyes Magos entre la lluvia y rebajas de hasta el 70%
Los primeros descuentos en moda, calzado y complementos atraen a cordobeses y turistas al centro, pese al mal tiempo
Las últimas compras del año se mezclan en Córdoba con las primeras rebajas, que se adelantan a los Reyes Magos. Aunque este año no se han generalizado los descuentos adelantados, algunos comercios -especialmente, tiendas de ropa, calzado, complementos y productos de belleza- han lanzado ofertas que oscilan entre el 30% y el 70%. Una oportunidad que muchos consumidores están aprovechando para cerrar la lista de regalos antes del 6 de enero.
Tras el intenso trajín de los días de Navidad, en los que las calles comerciales estaban a rebosar, el ambiente estos días es algo más tranquilo. No se registran grandes aglomeraciones, pero sí un flujo constante de compradores que, pese a la lluvia, recorren el centro con bolsas en la mano y paraguas abiertos, decididos a adelantar las compras de Reyes y evitar las prisas de última hora.
Las calles Gondomar y Cruz Conde, las más emblemáticas para las compras en la ciudad, o Jesús y María, donde han abierto recientemente Zara y Bershka, concentran buena parte de esta actividad comercial. En ellas predominan las tiendas de marcas conocidas, muchas de las cuales mantienen sus puertas abiertas y exhiben carteles de descuentos que llaman la atención de los viandantes.
Entre los compradores no solo hay cordobeses. También se dejan ver turistas extranjeros que, aprovechando su visita a la ciudad, entran en los comercios y realizan compras, sumándose al ambiente comercial del centro. Un goteo constante de clientes que mantiene viva la actividad en unos días marcados por el mal tiempo y la cercanía de una de las fechas más esperadas para el comercio local.
