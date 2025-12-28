Clásicos, originales y 'light': los mejores cócteles para tomar en las celebraciones navideñas, según Distrito Cocktail

Las fiestas navideñas son sinónimo de reuniones en familia o con amigos, celebraciones y también la ocasión perfecta de brindar (por permanecer juntos muchas navidades más, por la salud o por los que han dejado una silla vacía). Las botellas de anís, los licores y las botellas de vino llenan las mesas en Navidad y las sobremesas se convierten en el tesoro más preciado.

Una charla con amigos después de meses, reencuentros con familiares y ratos de cante al calor de una candela. El clima y el momento perfecto para acompañar con una buena copa. La coctelería cordobesa Distrito Cocktail es experta en buscar lo diferente y en estos tiempos en los que buscamos lo diferente y lo gourmet, propone algunos originales (y también clásicos) cócteles para acompañar a los menús navideños y que el ambiente no decaiga en las celebraciones.

Santiago Madueño, el responsable de distrito Cocktail prepara en estas fechas bebidas especiales, perfectamente aderezadas y caracterizadas que no podrás dejar de probar en su local ubicado en el número 8 de la calle Goya.

Con una fusión de sabores tradicionales y toques innovadores, estos cócteles son la opción perfecta para brindar con estilo en cada encuentro navideño, según Distrito Cocktail:

Rudolf

Perfecto para tomar en el tardeo en Distrito, para abrir paso a las cenas familiares o con amigos o después de una comida. Se trata de su propia versión navideña del Cosmopolitan. Está compuesto de vodka, lima, sumo de arándanos y sirope de galleta de jengibre. Como explica Santiago Madueño es una de las bebidas que el local incluyó en su carta especial de Navidad y que, por el éxito que tuvo se quedó en carta y es uno de los más vendidos. Es anecdótica y curiosa la imagen que se puede ver en el local de cliente tomando Rudolf (decorado con motivos navideños) a 40 grados en verano.

Cóctel navideño en Distrito Cocktail. / Kiko Fernández

Noel

Este cóctel, también de la carta navideña de Distrito, se sirve -como su nombre indica- en una taza de Papá Noel, con calvados (destilado procedente del norte de Francia), nata, sirope de vainilla y licor de amaretto. Es un cóctel "rotundo, suave y que recuerda al calor de la navidad", como lo define su creador, que explica que recuerda a los combinados elaborados con brandy o coñac.

Santiago Madueño brinda con Noel. / Kiko Fernández

Old fashion

Este cóctel es ideal si se busca un buen "digestivo", alternativa al clásico gin-tonic, para tomar después de una comida contundente. Se elabora con bourbon, angosturas y un toque azúcar.

Aperol Spritz

Este cóctel, en tendencia desde hace algunos años, se elabora con Aperol o cualquier otro. Distrito recomienda también hacerlo con licor de melocotón o flor de sauco. Este cóctel se hace con una mezcla fresca y equilibrada: una medida (vaso de chupito) de Aperol o el licor elegido, mucho hielo, soda o agua con gas y prosecco, champán o cualquier cava que se tenga en casa. Se termina el cóctel con una rodaja de naranja y piel de esta fruta, para perfumar la bebida.

Un mojito de la coctelería cordobesa Distrito Cocktail. / Antonio Luna

Mojito

Y para elaborar uno de los cócteles universales y que gustan a casi todos en casa, esta es la receta "españolizada" y "sencilla" de Santiago... : azúcar moreno, zumo de media lima, una medida de ron, dos ramitas de hierbabuena, hielo picado hasta llenar el vaso y soda. Si se quiere dar un toque más dulce se puede sustituir el agua con gas por un refresco de lima limón. Se termina con una rodajita de lima

Mojito sin alcohol

Los cócteles sin graduación alcohólica o con menor graduación son cada vez más demandados y también deben estar en cualquier carta. El mojito sin alcohol se elabora sustituyendo el ron por fruta fresca (fresa o mango machacada o sirope). Si lo que buscamos es reducir la cantidad de alcohol, se puede sustituir el ron por un vino dulce de la tierra, Montilla-Moriles.

Frozen

Y también hay recomendaciones de cócteles para los más healthy del grupo. Este cóctel saludable se elabora a base de fruta fresca se elabora añadiendo en un procesador de alimentos o trituradora, la fruta que elijamos (mango, fresa, piña o fruta que se pueda mezclar bien), zumo de media lima y un poco de hielo picado. Si se quiere endulzar un poco se puede añadir también azúcar al gusto. Si se quiere añadir alcohol también se puede acabar con un toque de un vino Pedro Ximénez.