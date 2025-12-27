La actualidad del sábado 27de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los Juegos del Frío de Hinojosa, la muerte de un temporero en Adamuz y los cotillones de Nochevieja, centran la atención informativa de la jornada
La Navidad pone la actualidad a ralentí en el último fin de semana del año, en el que el ocio y la fiesta se imponen en los titulares de una jornada marcada por el hecho luctuoso de la muerte de un temporero en Adamuz hallado bajo un coche en la carretera. En otro orden, la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque ha celebrado este sábado sus Juegos del Frío, y el Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado la celebración de dos cotillones en Nochevieja.
- Los Juegos del Frío llenan de diversión el último sábado del año en Hinojosa
- Todo apunta a que la muerte de un temporero en la carretera de Adamuz se debió a un accidente
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba Ciudad
- Los futuros hoteles que se construirán en Córdoba acercarán la oferta a las 9.000 plazas
- La suerte sonríe a Córdoba: el Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros
Sucesos
- Los bomberos de Córdoba sofocan un incendio en una casa de la plaza de San Agustín
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
Andalucía
Sociedad
- Tenso silencio en Villamanín tras el regalo envenenado del Gordo, del que faltan cuatro millones: “El pueblo está dividido”
España
- El PP ve en su victoria en Extremadura "el comienzo" de lo que vendrá en 2026: "El principio del fin del sanchismo"
Córdoba CF
- Cara y cruz del Córdoba CF en el 2025 (I): el visitante más temido de Segunda
- Cara y cruz del Córdoba CF en el 2025 (y II): El Arcángel, el campo más accesible de Segunda
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico