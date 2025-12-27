Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 27de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los Juegos del Frío de Hinojosa, la muerte de un temporero en Adamuz y los cotillones de Nochevieja, centran la atención informativa de la jornada

Los juegos del frío de Hinojosa.

Los juegos del frío de Hinojosa. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

La Navidad pone la actualidad a ralentí en el último fin de semana del año, en el que el ocio y la fiesta se imponen en los titulares de una jornada marcada por el hecho luctuoso de la muerte de un temporero en Adamuz hallado bajo un coche en la carretera. En otro orden, la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque ha celebrado este sábado sus Juegos del Frío, y el Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado la celebración de dos cotillones en Nochevieja.

Además, destacamos estas otras noticias

