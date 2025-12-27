La Navidad pone la actualidad a ralentí en el último fin de semana del año, en el que el ocio y la fiesta se imponen en los titulares de una jornada marcada por el hecho luctuoso de la muerte de un temporero en Adamuz hallado bajo un coche en la carretera. En otro orden, la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque ha celebrado este sábado sus Juegos del Frío, y el Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado la celebración de dos cotillones en Nochevieja.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba Ciudad

Sucesos

Andalucía

Sociedad

España

Córdoba CF