Córdoba encara los próximos años con un notable empuje en su oferta hotelera, que podría rozar las 9.000 plazas si salen adelante los proyectos en cartera. En paralelo, un estudio nacional sitúa a la provincia entre las más afectadas por la soledad no deseada, una realidad que golpea con especial crudeza a mujeres, jóvenes y mayores y que se consolida como una de las grandes preocupaciones sociales. Y en el ámbito de sucesos, la Guardia Civil investiga la muerte de un temporero hallado bajo un coche en la carretera que une Adamuz y El Arenoso.
Córdoba Ciudad
- La búsqueda de los represaliados en el cementerio de la Salud entra en pausa tras exhumar 189 víctimas en Córdoba
- El Hospital Reina Sofía de Córdoba logra un récord histórico con 13 trasplantes en solo una semana
- Recogida neumática en Córdoba: otra sentencia (y ya van seis) que exime al Ayuntamiento de pagar a los vecinos
- Hito clave para investigar el cáncer de mama posparto en Córdoba: el Imibic reúne a 15.000 madres lactantes en solo seis días
- Horario y recorrido de la procesión del Divino Pastorcillo de Capuchinos
Provincia
- Hacienda destapa un macrofraude de 300 millones en hidrocarburos con vínculos en Lucena y Montoro
- Evacuado en helicóptero un joven herido tras un accidente de tráfico entre Pedro Abad y Bujalance
- El plan de arbolado de Lucena contempla la plantación de un centenar de ejemplares
- Los Reyes Magos instalan su ‘palacio’ en el Coliseo de Almedinilla
Deportes
- El año en el que cambió la portería del Córdoba CF
- El Córdoba Futsal, a por el milagro de la conquista del billete copero
Cultura
- Diego El Cigala celebra su música junto a Córdoba
- Ballet aéreo en Córdoba por Navidad: la plaza de España acoge este sábado un espectáculo de danza, acrobacias y luz
Campo
Andalucía
- Las carreteras andaluzas, a examen: la Junta prepara un gran mapa de los puntos negros en su nuevo plan de seguridad vial
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico