Córdoba encara los próximos años con un notable empuje en su oferta hotelera, que podría rozar las 9.000 plazas si salen adelante los proyectos en cartera. En paralelo, un estudio nacional sitúa a la provincia entre las más afectadas por la soledad no deseada, una realidad que golpea con especial crudeza a mujeres, jóvenes y mayores y que se consolida como una de las grandes preocupaciones sociales. Y en el ámbito de sucesos, la Guardia Civil investiga la muerte de un temporero hallado bajo un coche en la carretera que une Adamuz y El Arenoso.

