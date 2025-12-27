Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 27 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El empuje de la oferta hotelera, que acercará la cifra de plazas a las 9.000, la soledad no deseada y el hallazgo de un trabajador temporero fallecido en la provincia marcan la actualidad este sábado

Futuros hoteles en Córdoba

Futuros hoteles en Córdoba / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba encara los próximos años con un notable empuje en su oferta hotelera, que podría rozar las 9.000 plazas si salen adelante los proyectos en cartera. En paralelo, un estudio nacional sitúa a la provincia entre las más afectadas por la soledad no deseada, una realidad que golpea con especial crudeza a mujeres, jóvenes y mayores y que se consolida como una de las grandes preocupaciones sociales. Y en el ámbito de sucesos, la Guardia Civil investiga la muerte de un temporero hallado bajo un coche en la carretera que une Adamuz y El Arenoso.

