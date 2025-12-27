Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia

El Ayuntamiento de Córdoba ha suspendido el espectáculo de ballet aéreo Luz de Navidad, previsto para este sábado 27 de diciembre, a causa de la lluvia. El show se iba a desarrollar a partir de las 19.30 horas en la plaza de España, pero las condiciones climatológicas no ofrecen seguridad para el desarrollo de la función.

Se trataba de "una propuesta artística innovadora, organizada por la delegación de Fiestas y Tradiciones, que utiliza el cielo como escenario para acercar al público un espectáculo diferente vinculado al espíritu navideño".

El show combina danza, acrobacia y luz, y se divide en siete actos cuidadosamente hilados a través de una narrativa visual y musical, que comienza con el descenso de un gran diamante que se abre para dar paso a una luna en la que se inicia el número de dánza suspendida en el aire. A continuación bailarines, acróbatas sobre estructuras de cinco metros, un ángel elevado en una grúa, juegos de luz y reflejos y un número de rueda aérea serán la antesala del acto final, que reúne a todos los artistas en el escenario para un cierre que lanzará un mensaje de luz, emoción y celebración compartida.