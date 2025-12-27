Ni roscón de Reyes ni tronco de Navidad: el dulce de moda para triunfar estas fiestas

La Navidad es temporada de polvorones, bombones y turrones. De roscones de Reyes y troncos de Navidad. Cada año se reinventan las recetas típicas y surgen otras nuevas que triunfan en las mesas en estas fechas tan golosas. Hay un dulce que en los últimos años ha ganado popularidad en su versión más clásica y en las más atrevidas. Se trata de un producto de origen italiano, que destaca por su esponjosidad y jugosidad. Un híbrido entre un bizcocho y un pan.

Se trata de una creación que requiere horas de preparación artesana, aunque también los hay de supermercado. En la actualidad se venden en todo tipo de tamaños, sabores y variedades, incluso comercializados por populares firmas o marcas blancas de supermercado. Pero en estas fechas, buscamos la esencia y la calidad y de esto saben mucho distintas pastelerías y panaderías cordobesas que hacen suya esta receta procedente de Milán.

Según distintos blogs de cocina, este dulce se elabora originariamente con una masa enriquecida de harina, huevos, mantequilla y azúcar, fermentada lentamente, rellena de pasas y frutas confitadas y aromatizada con cáscara de cítricos y vainilla, que se hornea en un molde alto hasta obtener una textura esponjosa y un perfil aromático intenso. Esta preparación clásica milanesa, símbolo de la Navidad italiana, suele requerir fermentaciones prolongadas y atención a la calidad de los ingredientes para lograr su textura y sabor característicos.

Un esponjoso panettone. / SHUTTERSTOCK

Estamos hablando del panettone y en Córdoba se puede encontrar en supermercados y distintos obradores artesanos. Estos son algunos de los más populares:

Panadería El Brillante

En la panadería El Brillante, ubicada en la avenida de la Arruzafa, 7 incluyen entre sus especialidades navideñas su panettone by José Roldán. Según detalla este obrador en sus redes sociales, para ellos esta receta, laborada con ingredientes de calidad -un dato clave para ellos- requiere "tres días de mimo constante". Algunos de sus clientes comentan que "están de escándalo"

Panadería La Tradición

La panadería La Tradición, con local en la avenida Manolete 19 y en la plaza de Vistalegre, ofrecen distintas variedades distintas de este dulce durante la temporada, cada día elaboran una de ellas o varias. La versión más clásica lleva naranja, pasas y chocolate; para los más golosos, también cuentan con el panettone de tres chocolates, con chocolate, negro, blanco y con leche; uno de los más atrevidos lleva gianduja, avellana y caramelo y también cuentan con otras opciones como la de turrón, yema, almendras y caramelo o naranja especiada y chocolate.

Pastelerías Roldán

En pastelerías Roldán disponen en sus diferentes locales y también con reparto a domicilio con dos tipos de panettones: de pistacho y con trozos de chocolate y naranja. Ambos están disponibles en dos tamaños. Según detalla el establecimiento en su página web, deben encargarse con 48 horas de antelación. También se puede consultar online la disponibilidad de estos productos en tiendas físicas.

Ruano's

Desde finales de octubre, el obrador artesano de David Ruano elabora sus panettones "con masa mimada, fermentaciones lentas y ese cariño que hace que cada uno salga único", según detalla el propio negocio en sus redes sociales, en las que muestran como se elaboran estos dulces en el obrador de la calle Rafael de la Hoz Arderius, que también venden en la cafetería ubicada en el Vial.

Dulce Lokura

La pastelería del foodie cordobés José David Lanza (@comertecordoba), ubicada en pleno centro de la ciudad y famosa por sus tartas de queso, donuts y cruasanes, vende durante la temporada navideña, los panettones más virales: rellenos de pistacho, nutella, kinder, lotus, nata o yema.