Los Mochileros de Gaena llevan su zambomba a Córdoba

El centro de visitantes de la Puerta del Puente se ha convertido esta tarde-noche en un hervidero de villancicos y alegría con la actuación de los Mochileros de Gaena, grupo de música tradicional formado por vecinos de la aldea de Gaena-Casas Gallegas, en Cabra.

Con su zambomba, han cantado villancicos, romances y otras piezas, manteniendo viva una de las expresiones más auténticas de la tradición musical andaluza.

Pese a que inicialmente estaba previsto, con motivo del mal tiempo, los Mochileros de Gaena no han podido realizar el pasacalles que iba a recorrer desde la Puerta del Puente hasta la calle Cruz Conde, como parte del ciclo de grupos de zambomba y campanilleros de la provincia. Pese a eso, familias, vecinos y turistas han tenido la oportunidad de disfrutar en el centro de visitantes del canto y el compás de los instrumentos tradicionales.

Mochileros de Gaena en el CRV. / Manuel Murillo Martínez / COR

Se da la circunstancia de que esta misma semana se ha dado un paso importante para la protección del patrimonio cultural que representa esta tradición. La Corporación municipal de Cabra aprobó una moción conjunta de los cuatro grupos políticos (PP, PSOE, Unidad Vecinal Egabrense y Vox) para solicitar a la Junta de Andalucía que declare a los Mochileros de Gaena como Bien de Interés Cultural de carácter Inmaterial.

La propuesta busca garantizar la protección, promoción, continuidad e identidad de una de las expresiones más valiosas de la tradición oral andaluza, que cada Navidad vuelve a cobrar vida gracias a los Mochileros de Gaena y a su compromiso con la memoria colectiva.

Con cada villancico, los Mochileros de Gaena no solo han llevado su música a la capital cordobesa, sino que también han reforzado la importancia de conservar y transmitir las raíces culturales de la provincia.

Sin ballet aéreo

El mal tiempo ha obligado también al Ayuntamiento de Córdoba a suspender otra actividad navideña prevista para hoy, el espectáculo de ballet aéreo Luz de Navidad. El show se iba a desarrollar a partir de las 19.30 horas en la plaza de España, pero las condiciones climatológicas no ofrecían seguridad suficiente para el desarrollo de la función. Se trataba de «una propuesta artística innovadora, organizada por la delegación de Fiestas y Tradiciones, que utiliza el cielo como escenario para acercar al público un espectáculo diferente vinculado al espíritu navideño», según lo anunciado el día anterior.