Concierto
Miguel Poveda celebrará en Córdoba el 15 aniversario de Coplas del Querer
El artista actuará el 12 de septiembre en la capital cordobesa dentro de una gira nacional que conmemora uno de los discos más emblemáticos de su carrera
Miguel Poveda incluirá Córdoba en la gira con la que celebrará los 15 años de su disco Coplas del Querer, un trabajo clave en su trayectoria artística. El cantaor ofrecerá un concierto el 12 de septiembre en la ciudad, dentro de un recorrido por distintos escenarios españoles previsto para el segundo semestre de 2026.
Una cita destacada en la gira aniversario
El concierto en Córdoba formará parte de una gira conmemorativa que rendirá homenaje a un álbum que marcó un antes y un después en la carrera de Miguel Poveda, al reinterpretar la copla desde una perspectiva contemporánea sin perder la esencia de la tradición.
La capital cordobesa será una de las paradas andaluzas del tour, que también pasará por ciudades como Málaga, Granada, Sevilla, Almería o La Línea de la Concepción.
Un disco clave en su trayectoria
Publicado originalmente en 2009, Coplas del Querer supuso un punto de inflexión en la discografía del artista y se convirtió en uno de sus trabajos más reconocidos, tanto por la crítica como por el público. Coincidiendo con este aniversario, Poveda prepara junto a Universal Music la reedición del disco, que llegará en distintos formatos e incluirá material inédito.
Calendario de conciertos
La gira arrancará el 6 de junio en La Línea de la Concepción y continuará por Málaga, Granada, Valencia, Chiclana de la Frontera, Úbeda, Córdoba, Sevilla, Almería, Barcelona y Salamanca, antes de finalizar el 18 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.
Venta de entradas
Las entradas para el concierto de Córdoba y el resto de fechas de la gira saldrán a la venta el próximo lunes a partir de las 11.00 horas, tanto en El Corte Inglés como a través de la web oficial del artista.
