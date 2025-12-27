Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 27 de diciembre de 2025
Espectáculo
Puesta en escena de ‘La Reina de las Nieves’
Espectáculo para toda la familia con una versión contemporánea teatral y musical del cuento original de Hans Christian Andersen que rescata la pureza y la ternura que posee la literatura de los cuentos al llevarlos al teatro. Con dirección y dramaturgia de Triana Lorite, música original de David Bueno, coreografía de Javier del Arco y un elenco encabezado por Huichi Chiu, Irene Camacho, Nacho Zorrilla, Inma Pérez-Quirós, Críspulo Cabezas y Gabi del Castillo.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.00 horas.
Música
Actuación de Yonka Zarco y Álvaro Tarik
El concierto comenzará con Yonka, quien presentará un repertorio acústico que incluye canciones de sus grupos anteriores, como Corazones Estrangulados, La Reserva y Liviana, además de algunas inéditas de un nuevo disco en proceso. Después, Álvaro Tarik subirá al escenario para cerrar su gira de 20 años desde Sequentiale, disco lanzado en 2005.
CÓRDOBA. Sala Ambigú de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
21.30 horas.
Navidad en la Puerta del Puente
Espectáculo musical infantil y pasacalles
El programa Navidad en la Puerta del Puente ofrece hoy a las 17.00 el espectáculo musical infantil La Pandilla Fantástica, de la compañía Kalifa, y a las 20.30 horas actuará la zambomba de Los Mochileros de Gaena, que después hará un pasacalles desde la Puerta del Puente hasta la calle Cruz Conde.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
17.00 y 20.20 horas.
Cultura en red
Espectáculo flamenco ‘Senderos del Arte’
La Plaza de Andalucía de Cerro Muriano acogerá el espectáculo flamenco Senderos del Arte, de la asociación del mismo nombre.
Cerro Muriano. Plaza de Andalucía.
14.30 horas.
Navidad en Madinat al-Zahra
Visita Temática ‘Árboles de Piedra’ en el Salón Rico
Se ofrece la posibilidad de recorrer la iconografía vegetal y la simbología de los grandes tableros decorativos del Salón Rico, donde cada motivo es único y revela la riqueza ornamental del edificio.
CÓRDOBA. Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.
Ctra. Palma del Río, km 5, 5.
4 pases al día.
