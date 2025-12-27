Los futuros hoteles que se construirán en Córdoba acercarán la oferta a las 9.000 plazas

Córdoba capital cuenta, según la última Encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), con 83 hoteles, que suman más de 3.800 habitaciones y arrojan cerca de 8.000 plazas a la oferta turística de la ciudad. Esa oferta podrá verse incrementada en los próximos años con unas 1.200 plazas más de cuajar los proyectos en cartera (y de mantenerse los establecimientos actuales), lo que llevaría la disponibilidad en torno a las 9.000.

En unos tiempos marcados por las iniciativas para construir bloques de apartamentos turísticos, con peticiones de licencias que no dejan de llegar a la Gerencia de Urbanismo, en la ciudad hay en torno a una quincena de proyectos para abrir nuevos hoteles. La cifra se va hasta la treintena si se analiza el informe The Hotel Property Telescope 2025, elaborado por la firma de consultoría estratégica EY Parthenon, aunque en este documento se incluyen otro tipo de iniciativas (también apartamentos turísticos o apartahoteles).

Los más próximos

Dentro de los proyectos que están en desarrollo, bien con trámites administrativos o directamente en obras, hay hoteles que verán la luz antes que otros. El grueso de las inversiones se espera que llegue, como mínimo, para 2027. La iniciativa que tiene más cercana ser una realidad es el cinco estrellas de la calleja de la Flores. Desde 2017 se lleva hablando de este establecimiento que contará con 19 habitaciones y unas 40 plazas. Viene de la mano de la empresa impulsora del Festival Flora, Zizai, y fuentes conocedoras del proyecto comentan a este periódico que la fecha de inauguración no está fijada, aunque todo apunta a que será el año que viene.

Fachada del hotel que abrirá Zizai en la calleja de las Flores. / Manuel Murillo

También tiene las obras empezadas el primer hotel de la marca Ibis Budgest (del grupo Accor) que abrirá en la ciudad. Será un establecimiento con 96 habitaciones y casi 200 plazas que está previsto que abra en 2027 y que se ubicará en el Campo de la Verdad, detrás de la gasolinera del puente de El Arenal. De iniciativas en marcha, es uno de los que tendrá mayor capacidad de alojamiento.

Hoteles en edificos históricos

También se han iniciado los trabajos sobre el terreno para dos hoteles que se ubicarán en edificios históricos de la ciudad. En este caso, se ha empezado sobre todo por trabajos arqueológicos y de preparación para las obras en sí. Uno de ellos es el hotel que se ubicará en el antiguo convento de Santa Isabel. Viene de la mano de la cadena Zenit Hotels y el proyecto original (cabe recordar que el espacio fue adquirido en 2016 por H10 Hotels, que luego priorizó en sus planes la ampliación del Colomera de las Tendillas y vendió el convento) preveía un cuatro estrellas con 70 habitaciones (por las que vale calcular, de media, el doble de plazas).

Antiguo convento de Santa Isabel. / Manuel Murillo

El otro hotel a ubicar en un lugar histórico es el cinco estrellas previsto en la antigua casa de los Guzmanes, en el Realejo. Grupo Gimeno, propietario del edificio, explotará el alojamiento bajo su marca Intelier hotels & Suites y tendrá entre 50 y 60 habitaciones. Será un hotel de cinco estrellas, la máxima categoría, un tipo de establecimiento que está empezando a brotar en Córdoba, que ha estado años con una oferta muy limitada en este apartado.

Trabajos urbanísticos

Los hoteles nombrados son aquellos que ya han comenzado los trabajos propiamente dichos, mientras que el resto está todavía en esa maraña de trámites que suele ser habitual en estos casos (aunque algunos se alarguen más que otros). Hace poco más de una semana, el pleno del Ayuntamiento aprobó los cambios del PGOU y del Pepch (Plan de Especial Protección del Casco Histórico) necesarios para la implantación de un hotel entre la Ribera y Canónigo Torres Molina, en el edificio de la antigua Aduana. Los promotores plantean un hotel de cuatro estrellas que contará con 70 habitaciones, según las pretensiones iniciales. También hay trámites urbanísticos relevantes en marcha para el hotel que pretende impulsar Promociones Zahira en el castillo de la Albaida. Será un establecimiento de 80 habitaciones, pero para llevarlo a cabo es necesario aprobar el plan especial de la zona (tiene luz verde inicial de Urbanismo desde este mismo mes).

Castillo de la Albaida. / Manuel Murillo

Otro proyecto que precisa de varios trámites de esta índole es del hotel que prevé levantar Nueva Puerta de la Ribera en el parking de Bodegas Campos. Recientemente se ha aprobado de forma inicial el proyecto de estatutos y bases de actuación de la junta de compensación del ámbito donde se llevará a cabo la actuación, ya que no solo se prevé levantar el hotel (de 37 habitaciones), sino abrir una calle entre Badanas y la Ribera y el acondicionamiento de la plaza que está justo al lado.

Y precisamente para la calle Badanas hay otro proyecto hotelero más. Se ubicará en el número 15, en una antigua casa de vecinos que, antes de entrar en estado casi ruinoso, acumuló numerosos premios en el Festival de Patios. Dentro de estos últimos proyectos nombrados, es el que tiene los trámites más avanzados. Tendrá 13 habitaciones (seis individuales y siete suites junior).

Proyectos avanzados, pero en compás de espera

Todo apunta a que primeros de año comenzará una obra para un hotel que lleva años esperando dar el paso definitivo. Según fuentes que conocen el proyecto, esta iniciativa hotelera se ha reactivado y las obras podrían comenzar dentro de poco. Se trata de un hotel de cuatro estrellas y 27 habitaciones (26 de ellas dobles) en la calle San Pablo. La idea transmitida cuando se presentó el proyecto en Urbanismo es que sea un hotel boutique (con encanto) que contará con jardín privado, piscina, terraza con solarium y zona de estancia.

Número 24 de San Pablo, donde va un hotel de cuatro estrellas. / Paula Ruiz

Se han dado también los pasos necesarios, aunque todavía queda tiempo para que sea una realidad, para el establecimiento que se ubicará en el antiguo hotel Mariano, en la avenida de Cádiz. Será un hotel de cuatro estrellas con vistas panorámicas al río Guadalquivir que tendrá hasta 106 habitaciones (es el de mayor envergadura de todos los proyectados).

Más hoteles en el casco histórico

En cuanto al resto de iniciativas hoteleras, todas se ubicarán en el casco histórico. Hay dos proyectadas en la calle Cabezas. Uno es el que impulsó Millenium hace ya varios años en varios edificios entre las calles Cabezas, Caldereros y Rey Heredia. El hotel proyectado era un cinco estrellas denominado Palacetes de Córdoba. El año pasado, el edificio pasó a manos de Javier Illán, que fue en su día máximo responsable de Millenium. Y el otro proyecto de la calle Cabezas es el que se prevé ubicar en los números 4 y 6, en la antigua casa de los condes de Zamora de Riofrío. Aquí, Hoteles Casa 1800 prevé hacer un cuatro estrellas con 24 habitaciones y 40 plazas.

Antiguo hotel Mariano, que será reformado. / Paula Ruiz

El que sigue a la espera es el hotel boutique proyectado entre la Cuesta del Bailío y la calle Carbonell y Morand. Será un establecimiento de cuatro estrellas con 16 habitaciones para el que ya se pidió licencia y para el que también fue necesaria la modificación de una ficha del plan especial del casco histórico.

Por último, SmartRental ha activado la maquinaria para construir un hotel en los números 56, 58 y 60 de la calle Cardenal González. En la zona donde se pretende levantar el local hotelero se ubicó una alcaicería o mercado de la seda. La empresa ya solicitó calificación ambiental para la actividad de alojamiento y ya llevó a cabo los trabajos arqueológicos necesarios.