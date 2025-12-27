Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 27 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 28 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Sanz Del Cerro
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael.
Manuel Salinas Raya
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio La Salud.
Trinidad García De la Torre
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Aurora García Soler
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio La Fuensanta.
M.ª Dolores Martín Ramos
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio La Salud.
Ángeles Fernández Paños
La inhumación está prevista a las 16:15 horas en el Cementerio San Rafael.
Antonia López Calero
La inhumación está prevista a las 16:15 horas en el Cementerio La Salud.
