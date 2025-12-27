Los fallecidos en Córdoba el sábado 27 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 28 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Sanz Del Cerro

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael.

Manuel Salinas Raya

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio La Salud.

Trinidad García De la Torre

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Aurora García Soler

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio La Fuensanta.

M.ª Dolores Martín Ramos

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio La Salud.

Ángeles Fernández Paños

La inhumación está prevista a las 16:15 horas en el Cementerio San Rafael.

Antonia López Calero

La inhumación está prevista a las 16:15 horas en el Cementerio La Salud.