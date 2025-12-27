El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba

El sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado este viernes ha dejado 80.000 euros en Córdoba, con dos cupones premiados, y también premios de 40.000 euros en Cádiz capital, Sevilla capital, Chiclana y Algeciras (ambos, municipios gaditanos). Según la información difundida por esta organización, este juego ha repartido, además, 120.000 euros en Málaga capital (tres cupones) y la misma cantidad en Burguillos (Sevilla).

En total, el Cuponazo ha entregado entre los agraciados más de 1,2 millones de euros en Andalucía y más de 9 millones en el conjunto de España. El premio mayor, un total de 640.000 euros, ha ido a la localidad almeriense de Viator, donde se han vendido 16 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

La encargada de repartir la suerte en Almería ha sido la vendedora María Ángeles González, empleada de la ONCE desde el año 2012, quien ha vendido los cupones premiados en su ruta habitual por el municipio, que abarca desde el núcleo urbano hasta el polígono industrial. "Estoy muy contenta de que haya salido el 13, es un número que siempre juega mucha gente y ha repartido mucha alegría", ha manifestado González, quien ha destacado que tras 13 años en el mismo puesto considera a sus clientes como "familia", por lo que "no hay mejor manera de celebrar la Navidad".