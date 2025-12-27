Cantores de Híspalis llevarán 'Credo' a Córdoba durante la Cuaresma de 2026

Cantores de Híspalis ha anunciado las primeras fechas de Credo. La Pasión se hace música, un ambicioso espectáculo escénico que recorrerá distintos puntos de Andalucía durante la Cuaresma de 2026 y que hará parada en Córdoba el próximo 28 de marzo, con una representación en la Plaza de Toros de Los Califas.

La Semana Santa, llevada al escenario

Credo se presenta como una propuesta artística que toma como eje la religiosidad popular andaluza y sitúa a la música cofrade como hilo conductor del relato. El espectáculo propone un viaje sensorial que traslada al escenario la emoción, el simbolismo y la intensidad que tradicionalmente se viven en las calles durante la Semana Santa.

Cantores de Híspalis conciben este montaje como un homenaje a las tradiciones andaluzas, con una puesta en escena que busca poner en valor su dimensión cultural y espiritual desde una mirada respetuosa y contemporánea.

Córdoba, cita destacada en la antesala de la Semana Santa

La actuación prevista en Córdoba se enmarca en los días previos a la Semana Santa, convirtiéndose en una de las citas culturales señaladas de la Cuaresma en la ciudad. El coso de Los Califas acogerá este espectáculo que combina música, narración y emoción en un formato pensado para grandes recintos.

Un equipo artístico al servicio del montaje

La dirección musical del espectáculo recae en José Enrique de la Vega, encargado de dar coherencia y unidad a la propuesta sonora. El desarrollo escénico se ve enriquecido por la presencia del pregonero de la Semana Santa de Sevilla, Enrique Casellas, cuya intervención aporta textos recitados que acompañan el discurso musical y refuerzan la carga simbólica del espectáculo.

El elenco se completa con la participación del Coro La Caleta de Cádiz, dirigido por Julio Pardo, junto a Los Virtuosos de la Corneta, formación integrada por componentes de la banda de cornetas y tambores de Las Tres Caídas, que aportan el carácter propio de la música procesional. A nivel vocal, el espectáculo cuenta además con la voz solista de Natalia Calceteiro.

Entradas a la venta

Las entradas para todas las funciones, incluida la cita de Córdoba, ya se encuentran a la venta, dando el pistoletazo de salida a un proyecto que aspira a consolidarse como uno de los grandes espectáculos musicales de la Cuaresma andaluza de 2026.