La búsqueda de los represaliados en el cementerio de la Salud entra en pausa tras exhumar 189 víctimas en Córdoba

Las exhumaciones en las fosas comunes del cementerio de La Salud de Córdoba han concluido de forma temporal el pasado 19 de diciembre, a la espera de que las administraciones implicadas (Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento) firmen un nuevo convenio a cuatro bandas y saquen a licitación el siguiente contrato. De momento, estos trabajos concluyen tras más de mil cuerpos exhumados y 189 personas identificadas como víctimas de la represión franquista desde octubre de 2023.

El equipo seguirá trabajando en enero en tareas de laboratorio y documentación, mientras se decide si se puede mantener abierta la fosa de Virgen de los Dolores, el cuadro donde se han localizado víctimas de la represión. El equipo ha solicitado una pequeña ampliación temporal para evitar cerrar una fosa con indicios claros de represaliados: "Entendemos que es bastante doloroso ver una fosa donde supuestamente hay represaliados y cerrarla", indica el arqueólogo Daniel Quiroga. Para la asociación Dejadnos Llorar "la sola idea de volver a echar tierra a los fusilados nos estremece y nos causa mucho dolor a los familiares". La organización confía en que permanezca cubierta con la carpa actual y con una persona para su mantenimiento, hasta que sean rescatados todos los restos porque "nuestra esperanza es que no se vuelvan a enterrar a las víctimas".

Uno de los puntos aclarados es el cierre definitivo del cuadro de San Plácido, donde investigaciones anteriores habían apuntado a la existencia de represaliados. El actual equipo ha concluido que se trató de un falso positivo. En esta zona solo se han identificado dos posibles víctimas entre más de mil cuerpos.

Uno de los grandes retos del trabajo arqueológico es la mezcla de víctimas represaliadas con enterramientos de caridad. "Se utilizaban como fosas de caridad y una vez que se consideraban llenas, se sectorizan, se nivelan y se ponen en uso para ritualizados", explica, y esto obliga a estudiar todos los restos, ya que muchas personas murieron en contextos de extrema pobreza, enfermedad o desnutrición, en plena represión, aunque no siempre encajen legalmente en la definición de represaliado.

Quiroga subraya que, pese al avance que han supuesto estos trabajos, el camino es largo: "Es un pasito más, pero es un pasito más de un camino todavía largo". El coordinador insiste en que el esfuerzo debe ampliarse a San Rafael, especialmente a la gran fosa del 36, y a los cuadros militares, donde hay memoriales sobre antiguas fosas. En el cementerio de La Salud se estima que puede haber alrededor de 1.200 represaliados mientras que en San Rafael, donde apenas se ha intervenido, se calcula que podría haber unos 3.000.

Análisis de genética

Las muestras se analizan en Granada, donde Andalucía cuenta con una base de datos genética propia, pero no ha habido ningún positivo confirmado aún en esta fase y Quiroga reclama más implicación institucional para localizar familiares, más llamamiento a la población. Daniel Quiroga insiste en que este proceso debe entenderse como una política de Estado, sostenida en el tiempo y sin interrupciones: "La buena forma de hacerlo sería no parar hasta encontrar el último".

Desde el punto de vista técnico, Quiroga minimiza el impacto material de un parón, pero destaca el impacto emocional para los familiares de las víctimas: "El problema sería a nivel moral, a nivel familias, a nivel asociaciones" porque cerrar y reabrir una fosa sería técnicamente viable, pero el daño para las familias sería profundo por "ver que se han iniciado unos trabajos y que de repente se paran otra vez, sin saber en qué horizonte se retoman".

Los investigadores confían en que las administraciones aprueben y avancen en el convenio para licitar la próxima fase de los trabajos. Ya existe una declaración de intenciones firmada por las cuatro administraciones para continuar, pero todavía no se ha podido sacar la nueva licitación, porque falta cerrar la aportación económica definitiva de todas las partes, con los presupuestos de la Junta y Diputación, que se aprueban en enero.