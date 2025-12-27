Sucesos
Los bomberos de Córdoba sofocan un incendio en una casa de la plaza de San Agustín
El origen se ha producido en un televisor dentro de una casa deshabitada
Efectivos del servicio de bomberos de Córdoba han sofocado en la mañana de este sábado un aparatoso incendio en una vivienda situada en la plaza de San Agustín, en el casco histórico de la ciudad. Según han informado a este periódico fuentes del servicio de bomberos, el fuego se ha originado en una vivienda abandonada, en el número 20 de la citada plaza.
Lo más aparatoso ha sido el humo negro que ha originado el incendio y que salía hacia arriba con virulencia. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos tanto de los bomberos como de la Policía Local, y el fuego también ha congregado a algunos curiosos.
El origen, un televisor
Según han avanzado desde el servicio de extinción de incendios, el fuego se ha originado en un televisor. Antes de las 14.00 horas, el fuego se ha dado por extinguido sin que haya habido que lamentar víctimas.
