El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha autorizado dos fiestas de cotillón para la Nochevieja de este año en Córdoba, las del Club Figueroa y el Club Hípico. Ambas entidades repiten este año siendo las únicas que han solicitado y recibido el permiso correspondiente para celebrar este tipo de evento el 31 de diciembre. Las fiestas recibirán a alrededor de 400 asistentes cada una.

En el Club Figueroa, esperan reunir a unos 400 socios esa noche en una fiesta que contará con música en directo. Como es habitual, solo podrán acudir los socios del club y sus invitados por lo que no hay entradas a la venta. Por su parte, el Club Hípico alquila sus instalaciones para una fiesta en la que se espera que acuda el público más joven. Con un aforo de 400 personas, según el promotor del cotillón, Álvaro Mansilla, la fiesta ocupará los salones interiores, por lo que no se ha instalado carpa en el exterior como otros años. Las entradas tienen un precio de 60 euros con barra libre para mayores de edad desde la 1 de la mañana. También habrá recena a partir de cierta hora y quiosco de churros, aunque los churros no están incluidos en el precio.

Con la costumbre cada vez más arraigada de apurar el tardeo y de acudir después a los bares abiertos en la ciudad, el número de cotillones autorizados desciende año a año si bien sigue habiendo salas que con sus licencias de apertura organizan fiestas especiales para esta noche como ocurre con la Sala M100 o la discoteca Cariño. También habrá fiesta en Long Rock y Kamaleónica, y cena con cotillón en algunos hoteles de la ciudad. Muchos cordobeses se encontrarán en la plaza de Las Tendillas para tomarse las uvas y asistir después al concierto que se prolongará al menos durante dos horas.