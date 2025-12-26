La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística

El proyecto de remodelación de la autovía A-4 a su paso por la provincia de Córdoba contempla la ejecución de una nueva variante entre Villafranca y la Base Logística del Ejército de Tierra. En este caso, lo que se prevé hacer es una variante de la autovía que va a servir, sobre todo, para sustituir a las tres curvas actuales (las tres encadenadas), al tiempo que se ha elegido la alternativa que más se aleja de las terrazas bajas del río Guadalquivir.

Esa variante discurrirá entre los puntos kilométricos 378 y 382 de la autovía A-4, esto es, desde prácticamente la salida de Villafranca hasta los terrenos donde se levantará la Base Logística del Ejército de Tierra, en La Rinconada. Es decir, la obra beneficiará (y tiene mucho que ver) con el proyecto del Ministerio de Defensa. Serán en torno a 4,5 kilómetros de variante cuyo coste sobrepasará los 25 millones de euros.

Futura variante de la A-4 entre Villafranca y la Base Logística. / Ramón Azañón

En el diseño de esta actuación, y según se explica en el anteproyecto de la misma, la rasante ha sido proyectada de manera que en el cruce con la autovía original esté a cota de ésta, de tal manera que facilite los desvíos provisionales durante la construcción. La carretera resultante ocupará, principalmente, terrenos que actualmente se destinan a olivar y regadío.

La remodelación de la A-4, cabe recordar, además de ejecutar las actuaciones de mayor calado en Villafranca, Montoro y la capital, también supondrá la intervención en los municipios de Pedro Abad, El Carpio y Villa del Río.

Gráfico del proyecto de reforma de la A-4 en Córdoba. / Córdoba

