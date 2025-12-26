La actualidad del viernes 26 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El macrofraude del IVA con registros en la provincia, el proyecto para ampliar la A-4 en la capital y un nuevo apagón de internet en Los Pedroches, entre lo más destacado de la jornada
La Agencia Tributaria ha desmantelado una de las mayores tramas de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, con una red de 38 sociedades y más de 300 millones defraudados, que tenía parte de su logística en municipios como Lucena y Montoro. Al mismo tiempo, te detallamo el ambicioso proyecto del Gobierno central para duplicar la calzada de la A-4 a su paso por la capital, una actuación llamada a transformar la movilidad con nuevos carriles, variantes y colectoras. En el norte de la provincia, la normalidad se ha visto alterada por un nuevo apagón en Los Pedroches, donde vecinos y empresas han sufrido más de doce horas sin internet ni telefonía, una incidencia que reaviva las quejas por la inestabilidad de las comunicaciones en la comarca.
- Hacienda destapa un macrofraude de 300 millones en hidrocarburos con vínculos en Lucena y Montoro
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- Una avería deja a Los Pedroches sin internet y sin telefonía
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba Ciudad
- La soledad no deseada golpea en Córdoba más fuerte a las mujeres que a los hombres
- El Hospital Reina Sofía de Córdoba logra un récord histórico con 13 trasplantes en solo una semana
- Recogida neumática en Córdoba: otra sentencia (y ya van seis) que exime al Ayuntamiento de pagar a los vecinos
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- Las farmacias de Córdoba, pioneras en España en renovar fármacos sin ir a la consulta del médico
- Horario y recorrido de la procesión del Divino Pastorcillo de Capuchinos
- Ballet aéreo en Córdoba por Navidad: la plaza de España acoge este sábado un espectáculo de danza, acrobacias y luz
- Los Reyes Magos de Amigos de Fátima llevarán la ilusión a niños de entornos vulnerables de Córdoba
Provincia
- La Junta publica el nuevo proyecto de conexión de La Colada con la vista puesta en la CHG
- La Diputación de Córdoba incrementa en un 20% el presupuesto del Consorcio de Bomberos
Deportes
- Córdoba CF: laterales izquierdos con denominación de origen
- El Córdoba Futsal, a por el milagro de la conquista del billete copero
Sucesos
España
- Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado
Internacional
