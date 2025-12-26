La Agencia Tributaria ha desmantelado una de las mayores tramas de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, con una red de 38 sociedades y más de 300 millones defraudados, que tenía parte de su logística en municipios como Lucena y Montoro. Al mismo tiempo, te detallamo el ambicioso proyecto del Gobierno central para duplicar la calzada de la A-4 a su paso por la capital, una actuación llamada a transformar la movilidad con nuevos carriles, variantes y colectoras. En el norte de la provincia, la normalidad se ha visto alterada por un nuevo apagón en Los Pedroches, donde vecinos y empresas han sufrido más de doce horas sin internet ni telefonía, una incidencia que reaviva las quejas por la inestabilidad de las comunicaciones en la comarca.

