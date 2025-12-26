Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 26 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El macrofraude del IVA con registros en la provincia, el proyecto para ampliar la A-4 en la capital y un nuevo apagón de internet en Los Pedroches, entre lo más destacado de la jornada

La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos.

La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos. / AEAT

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Agencia Tributaria ha desmantelado una de las mayores tramas de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, con una red de 38 sociedades y más de 300 millones defraudados, que tenía parte de su logística en municipios como Lucena y Montoro. Al mismo tiempo, te detallamo el ambicioso proyecto del Gobierno central para duplicar la calzada de la A-4 a su paso por la capital, una actuación llamada a transformar la movilidad con nuevos carriles, variantes y colectoras. En el norte de la provincia, la normalidad se ha visto alterada por un nuevo apagón en Los Pedroches, donde vecinos y empresas han sufrido más de doce horas sin internet ni telefonía, una incidencia que reaviva las quejas por la inestabilidad de las comunicaciones en la comarca.

Además, destacamos estas otras noticias

  1. Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
  4. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  5. ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
  6. La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
  7. Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
  8. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

