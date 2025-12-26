La actualidad del viernes 26 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La calma del día de Navidad en las calles de Córdoba, el balance policial de Nochebuena y el rendimiento de los cedidos del Córdoba CF centran la actualidad de la jornada
Tras las fiestas navideñas, la actualidad vuelve a imponerse en Córdoba. Un ambicioso proyecto duplicará la calzada de la A-4 a su paso por la capital y aliviará los habituales atascos que se forman en esta vía. El proyecto, además, se expande a zonas importantes como la Cuesta del Espino y a localidades de la provincia como Montoro y Villafranca de Córdoba. Respecto al día de ayer, la calma predominó por Navidad en la capital, que vivió una jornada apacible tras la Nochebuena, con calles tranquilas y escasa actividad comercial. Un sosiego solo roto al caer la tarde por la música, con cientos de cordobeses reunidos en La Calahorra para disfrutar del concierto del Coro Góspel de Nacho Lozano. En lo cultural, destaca la decisión personal de la cantante cordobesa India Martínez, que ha anunciado una retirada temporal de los escenarios para cuidarse “por fuera y por dentro”.
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- Córdoba echa el freno para celebrar en familia una Navidad con sabor a domingo
- La cantante India Martínez anuncia su retirada temporal de los escenarios para "cuidarse"
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba Ciudad
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- Del Pac-Man a los ‘escape room’, la evolución del ocio en Córdoba
- El obispo de Córdoba hace un llamamiento a reflexionar ante "la miseria que padecen tantos niños"
- La Junta refuerza la oferta cultural de Córdoba en Navidad: estas son las exposiciones y actividades especiales
- La Diputación de Córdoba y el IES El Tablero avanzan en un acuerdo para internacionalizar la FP en logística
- Detienen a una mujer por intentar introducir 66,1 gramos de droga en la cárcel de Córdoba
Córdoba Salud
- Qué pide a 2026 una niña cordobesa con piel de mariposa: Que España apruebe el medicamento que necesita
- Qué pide a 2026 la familia de Hugo, un menor de Córdoba con parálisis cerebral: Ayudas para los niños especiales
Provincia
- Una parada entre el Belén de Chocolate y el anís: dónde comer en el pueblo de la Navidad de Córdoba
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Montoro contará con una nueva vía de ocho kilómetros al sur de la A-4
- Un error provoca que Cabra registre menos población
Deportes
- ¿Qué busca el Córdoba CF en el mercado invernal? Así son y serán los movimientos de la comisión deportiva
Campo
Andalucía
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral