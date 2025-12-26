Tras las fiestas navideñas, la actualidad vuelve a imponerse en Córdoba. Un ambicioso proyecto duplicará la calzada de la A-4 a su paso por la capital y aliviará los habituales atascos que se forman en esta vía. El proyecto, además, se expande a zonas importantes como la Cuesta del Espino y a localidades de la provincia como Montoro y Villafranca de Córdoba. Respecto al día de ayer, la calma predominó por Navidad en la capital, que vivió una jornada apacible tras la Nochebuena, con calles tranquilas y escasa actividad comercial. Un sosiego solo roto al caer la tarde por la música, con cientos de cordobeses reunidos en La Calahorra para disfrutar del concierto del Coro Góspel de Nacho Lozano. En lo cultural, destaca la decisión personal de la cantante cordobesa India Martínez, que ha anunciado una retirada temporal de los escenarios para cuidarse “por fuera y por dentro”.

