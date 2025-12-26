La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico

Córdoba contará con diez nuevos kilómetros de autovía a su paso por la ciudad que aliviarán el tráfico en la A-4 con la duplicación de calzada prevista. El proyecto de acondicionamiento de la A-4 entre Sevilla y Jaén, una ambiciosa iniciativa en la que lleva años trabajando el Gobierno central, incluye la remodelación de un tramo que va desde los kilómetros 396,5, antes de llegar a Las Quemadas, al 407, cerca de donde empieza la variante de Los Visos. La totalidad de este tramo pasará de tener cuatro a un mínimo de ocho carriles. No obstante, y en función de las zonas, puede haber más carriles, llegando incluso a seis por sentido entre los del tronco principal y los de las vías colectoras y distribuidoras de la circulación. Esto permitirá separar el tráfico que circula por la autovía del que busca adentrarse en la ciudad o salir de la misma.

A este proyecto todavía le queda un largo recorrido, ya que se encuentra en la fase de anteproyecto. En realidad se trata de un antiguo proyecto que abarca casi una veintena de actuaciones en 88 kilómetros entre Villa del Río y La Carlota, que nunca llegó a ejecutarse y que el Gobierno central ha retomado para su actualización y adaptación a la normativa actual. Esta ambiciosa iniciativa, presupuestada en 476 millones (512 con expropiaciones), incluye también varias variantes en la provincia, como la de Montoro y Villafranca; y en la capital, como la del Guadajoz y la que permitirá eludir las curvas de la Cuesta del Espino, una de las actuaciones de mayor envergadura y efectos en el tráfico.

Principales actuaciones previstas en los 88 kilómetros de la A-4 en los que se va a intervenir. / Ramón Azañón

La intervención en la A-4

La intervención consistirá en utilizar los dos carriles actuales de la A-4 en dirección a Sevilla como vía colectora-distribuidora oeste. ¿Qué significa esto? Que durante esos diez kilómetros, habrá una calzada de dos carriles como mínimo que servirá exclusivamente para el tráfico generado en esa zona pero que se dirija a la ciudad o salga de la misma. Los otros dos carriles actuales de la A-4 en sentido Madrid seguirán igual pero ya no tendrán la misma función, es decir, ya no serán utilizados por los conductores que viajan hacia Madrid, sino que serán los empleados para ir por la autovía hacia Sevilla.

¿Cuál es la novedad de todo esto? Que habrá otros cuatro carriles más como mínimo de nueva construcción. Por un lado, los dos nuevos que se utilizarán en sentido Madrid más otros dos o más que se ejecutarán como vía colectora-distribuidora este, es decir, la que servirá para el tráfico que circule fuera de la autovía pero de entrada y salida a la ciudad. De esa manera, quedará como autovía el tronco principal de la misma y como circunvalación, los ramales laterales que irán paralelos a ella.

Los dos carriles en sentido Sevilla serán para el uso de circunvalación y los dos de Madrid se convertirán en el sentido Sevilla. A ellos se sumarán dos nuevos en sentido Madrid más sus respectivas vías de circunvalación. / A. J. González

De esta forma se consigue separar el tráfico de largo recorrido del local, mejorar la seguridad vial, aumentar la fluidez de la autovía a su paso por Córdoba y reordenar los accesos con mejoras en glorietas y enlaces.

Mínimo de dos carriles

El anteproyecto no deja claro si las calzadas nuevas serán de dos o más carriles, ya que lo que realmente recoge es que tendrán "un mínimo de dos". La razón es que hay zonas en las que las vías colectoras y distribuidoras tendrán dos carriles más, otras tres y otras cuatro, de forma que puede ocurrir que entre estas y las dos del tronco principal haya partes del trazado en las que se contabilicen seis en total por sentido.

Trazado de diez kilómetros de la A-4 que será remodelado dentro del proyecto de acondicionamiento de la autovía. / Ramón Azañón

La actuación en sentido Sevilla empezará en el enlace del punto kilométrico 396, a la altura del polígono de Las Quemadas. La vía comenzará con dos carriles, que se convertirán en tres a unos 600 metros del enlace con la CO-31 (ronda Este), que será remodelado (punto 399,1). En ese punto, el tercer carril se separará configurando un vial que desemboca en una nueva glorieta en la avenida del Azabache. Además, el proyecto indica que habrá un desplazamiento de la vía colectora, la que distribuye el tráfico de la ciudad, y de la calzada de la A-4 en dirección a Sevilla en el punto 403,4, en el enlace con la N-432, que será remodelado y que contará con una nueva glorieta.

A la altura de las viviendas del barrio del Guadalquivir, en la zona en la que el Gobierno hace unos años habilitó un nuevo acceso tras los continuos atascos y accidentes que se producían en el punto 403 desde que en 2015 abrió al tráfico la variante de Los Visos, estará el ramal de entrada a la vía que distribuirá la circulación de la ciudad. Una vez pasado este enlace, esta vía distribuidora estará configurada por cuatro carriles hasta la conexión con la ronda de Poniente (A-3050). Además, el anteproyecto contempla la ejecución de un muro en las inmediaciones de Libertador Andrés de Santa Cruz y duplicar la calzada en Ingeniero Juan de la Cierva, entre las glorietas del punto 406,700 de acceso al polígono Amargacena.

Sentido Madrid

La calzada en sentido Madrid será totalmente nueva duplicando la capacidad actual. La vía distribuidora-colectora, la que servirá de circunvalación este, en el punto 407,4, empezará con dos carriles, pasará a tres en los enlaces del punto 406,7 de acceso al polígono de Amargacena y en la conexión con la ronda de Poniente, y luego aumentará a cuatro.

Uno de los cambios más importantes será que el tráfico de la ronda de Poniente (A-3050) hacia Madrid tendrá sólo acceso a la vía colectora y distribuidora de la circulación de la ciudad y no a la autovía, como hasta ahora, por lo que se eliminará un ramal.

La ampliación de la A-4 a su paso por la capital requerirá expropiaciones, entre ellas, de suelo industrial en la zona de El Arenal, que se verá afectada por estas obras cuando se lleven a cabo y en la que habrá que demoler tres naves. La obra afecta en su mayor parte a suelo no urbanizable de especial planificación territorial. No obstante, en el punto 400,5 se encuentra el plan especial de El Arenal de la Fuensanta.

El verano pasado, el Gobierno aprobó el expediente de información pública y el anteproyecto y dio a conocer las alternativas elegidas después de haberse superado el periodo de alegaciones. A partir de ahora queda la elaboración del proyecto global, la licitación de las obras, que, como son tantas y de mucha envergadora, se harán por fases, la adjudicación de las mismas y el inicio de cada actuación. En principio, y según el anteproyecto, la idea es iniciar las actuaciones previstas en Villa del Río y Pedro Abad.

Presupuesto y plazo

La remodelación de este tramo de diez kilómetros, que incluye la renovación de la capa de rodadura del tronco de la A-4, tendrá un coste de más de 64 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años y medio. El anteproyecto contempla un nuevo puente entre el estadio y el río (anexo al existente), la demolición de los pasos superiores del enlace de la N-432 y la remodelación de los enlaces de la N-IV (401,9) y CO-32 (variante Oeste, en el punto 405,5). En total, serán quince los viaductos planificados y diez los pasos superiores.