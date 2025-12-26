El sol regresará a Córdoba el lunes tras un fin de semana pasado por agua

Aunque las lluvias han dado un ligero respiro a Córdoba, olvídense de momento de guardar la gabardina y el paraguas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, este sábado amanecerá con cielos despejados, pero las nubes empezarán a nublar la escena a partir de la tarde, cuando se espera que hagan aparición en la ciudad las primeras lluvias y a medida que avancen las horas, habrá posibilidad de que se produzcan también tormentas.

La inestabilidad se mantendrá durante el domingo, con alta probabilidad de precipitaciones especialmente en las primeras horas de la mañana que se irán disipando a medida que avance la tarde y la noche. De esta forma, se espera que el lunes amanezca con el sol presidiendo toda la jornada.

Nublados, pero sin lluvia

De cara a la Nochevieja y el Día de Año Nuevo, la Aemet la previsión actual señala que habrá posibilidad de nubes, pero no de lluvia. Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios en los próximos días. Las máximas se mantendrán al menos hasta el 1 de enero entre los 14 y 15 grados. Las mínimas subirán ligeramente el domingo hasta alcanzar los 6 grados para descender a los 2 grados de cara a las jornadas festivas.

Tanto hoy sábado como mañana domingo, el martes 30 de diciembre y el miércoles 31 podría nevar por encima de los 1.500 metros.