Los Reyes Magos de Amigos de Fátima llevarán la ilusión a niños de entornos vulnerables de Córdoba

La Peña Amigos de Fátima, en colaboración con la Diputación de Córdoba, celebrará el próximo 5 de enero la tradicional actividad de los Reyes Magos, que se desarrolla desde hace más de 40 años y está destinada a niños y niñas, y también mayores, de entornos vulnerables. La iniciativa se divide en dos bloques y combina una entrega de regalos, actividades de convivencia y atención personalizada.

Ilusión en el centro de discapacidad

El primer bloque tendrá lugar en la Diputación de Córdoba, y en él participarán todos los usuarios del Centro de atención a personas con Discapacidad de la Diputación, que son un total de 57. Según ha explicado el director del centro, Jesús de Miguel, los regalos se preparan con antelación y se adaptan a las necesidades y gustos de cada niño o adulto. "Es la actividad más querida y esperada del año. Cada obsequio refleja el tiempo y cariño que dedicamos a cada uno de ellos", ha señalado.

Tarde de regalos y convivencia en el Centro Penitenciario

Por la tarde, la actividad se trasladará a la cárcel de Córdoba, donde más de 50 niños y niñas, hijos de internos, recibirán regalos y disfrutarán de una jornada de convivencia con sus familias. La directora del centro penitenciario, Inmaculada Román, ha destacado que esta es "la iniciativa más esperada" y ha agradecido la colaboración de la peña, de los profesionales del centro y de la Diputación. Los regalos, dirigidos a niños de 1 a 14 años, cumplen todas las normas psicopedagógicas, adaptados a sus gustos y necesidades.

Chocolatada y recogida de cartas en el barrio

Como parte de la jornada, la peña organiza también una chocolatada en su sede del barrio de Fátima, donde los niños podrán entregar sus cartas a los Reyes Magos y hacerse fotos con ellos. Además, los Reyes visitarán personalmente las casas de aquellos niños que no puedan acudir, siempre que los padres hayan avisado previamente, garantizando que todos los pequeños puedan vivir la ilusión de la jornada.

Una tradición basada en valores

Los Reyes Magos que participan son miembros de la peña, implicados desde siempre y con "muchas ganas e ilusión" por afrontar la jornada, llevando un año más alegría e ilusión a todos los rincones de Córdoba. La iniciativa, que se celebra desde 1983, refleja valores como la igualdad, la solidaridad y la implicación social, y se ha convertido en un evento emblemático que ilusiona a niños y familias cordobesas. Este año, harán llegar más de 600 regalos a los niños y niñas que atienden.