Recogida neumática en Córdoba: otra sentencia (y ya van seis) que exime al Ayuntamiento de pagar a los vecinos

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba ha emitido una nueva sentencia favorable a los intereses del Ayuntamiento al eximirle de pagar las indemnizaciones reclamadas por una comunidad de propietarios tras la anulación del sistema fallido de recogida neumática de basura. Tras conocerse hace pocos días otros tres fallos que iban en la misma línea, ahora se suma un cuarto que usa básicamente el mismo argumentario para rechazar la pretensión de otra comunidad de la zona de poniente.

Las primeras sentencias empezaron a llegar en abril, aunque aquellas procedían de reclamaciones de particulares. Las más actuales, hasta cuatro, proceden de comunidades de propietarios. En el fondo, la razón para rechazar esa indemnización solicitada por los vecinos es bastante similar. Lo que viene a decir el Contencioso-Administrativo es que no hay daño antijurídico, por lo que no puede prosperar una reclamación de responsabilidad patrimonial.

Se entiende que el perjuicio sufrido por los vecinos (tuvieron que pagar más por sus pisos por tener un sistema que nunca llegó a funcionar) entra dentro de lo habitual si el poder público (el Ayuntamiento en este caso) actúa dentro de sus competencias. Aquí lo que dicen las sentencias es que el Ayuntamiento, cuando aplicó el plan, no actuó de manera arbitraria, aunque dicho plan luego fuera tumbado por el TSJA. Además, el hecho de que el plan se anule no genera automáticamente derecho a indemnización. También se recuerda en los fallos que el sistema de recogida neumática estuvo vigente durante años «sin que nadie lo discutiera, lo que pugna con un supuesto carácter palmario de la ilegalidad declarada».

Imagen de archivo de buzones instalados en una comunidad dentro del sistema de recogida neumática. / A. J. GONZÁLEZ

Seis sentencias favorables al Ayuntamiento

Por lo tanto, ya se han emitido hasta seis sentencias que dan la razón al Ayuntamiento y lo hacen en la misma línea, por lo que puede avanzarse que con las reclamaciones que todavía quedan por cerrar vaya a ocurrir algo similar. Según los datos recopilados por este periódico, son en torno a 80 las reclamaciones judicializadas.

El sistema

La recogida neumática de residuos fue uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos impulsados en Córdoba a comienzos de los años 2000. El sistema, basado en una red de tuberías subterráneas que aspiraban la basura desde buzones en los residenciales hasta una planta central, se proyectó para varios barrios de expansión, aunque su implantación nunca llegó a consolidarse plenamente.

En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el plan al considerar que no se ajustaba al planeamiento urbanístico, lo que obligó al Ayuntamiento a devolver buena parte de las cantidades cobradas a promotores y propietarios. A partir de ahí, se abrió un frente judicial por posibles indemnizaciones a vecinos. En los últimos meses, varias sentencias han respaldado la posición del Ayuntamiento al descartar su responsabilidad patrimonial. El proceso, no obstante, sigue abierto y aún quedan decenas de pleitos pendientes de resolución.