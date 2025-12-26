El PSOE de Córdoba reprocha que los presupuestos municipales de 2026 no apuesten por la movilidad sostenible

El PSOE de Córdoba ha mostrado su coincidencia con las alegaciones presentadas por la Plataforma Carril Bici de Córdoba al proyecto de presupuestos municipales para 2026, unas propuestas que "ponen de manifiesto, una vez más, la falta de una política seria y planificada de movilidad sostenible por parte del gobierno municipal del PP".

El concejal socialista Joaquín Dobladez ha criticado que el proyecto presupuestario “no contempla una inversión suficiente ni una planificación clara para la ampliación, conexión y mantenimiento de la red ciclista”, y ha recordado que la Plataforma Carril Bici reclama, entre otras medidas, recursos estables para la mejora de los carriles existentes, la eliminación de puntos inseguros y el desarrollo de una red continua que conecte los distintos barrios de la ciudad.

Ciclistas en el carril bici de la Ribera. / A. J. GONZÁLEZ

“Es muy significativo que sean los colectivos ciudadanos quienes tengan que recordarle al Ayuntamiento sus propias obligaciones en materia de movilidad sostenible”, ha afirmado el edil socialista, quien ha añadido que “el PP vuelve a dar la espalda tanto a las asociaciones como a una parte importante de la ciudadanía que quiere moverse de forma segura en bicicleta”.

Plan municipal

El edil ha insistido en la necesidad de desarrollar un plan municipal que fomente y facilite el uso de la bicicleta como viene demandando el PSOE en los últimos años y como ha puesto de manifiesto la Plataforma Carril Bici a través de sus alegaciones. Éstas recogen la ejecución de nuevos carriles bici, priorizar los que ayuden a completar o cerrar las redes existentes, una mayor coordinación con asociaciones de usuarios y órganos de participación vecinal, y la señalización vertical y horizontal de las ciclocalles.

Asimismo, las alegaciones contemplan el mantenimiento y puesta en valor de las infraestructuras ciclistas actuales (carriles bici, ciclocalles y ciclovías), la implantación de un nuevo Servicio de Bicicleta Pública con al menos 30 bases y 600 bicicletas, y el establecimiento de una red de aparcamientos en la vía pública que englobe los actuales con la creación de nuevos que aseguren la disponibilidad del servicio en ámbitos de entre 50 y 100 metros de radio, según zonas y próximos a los equipamientos y servicios de uso público.