Problemática con el uso de dispositivos tecnológicos en niños y adolescentes

David Pérez, psicólogo sanitario, aborda la magnitud de esta situación y ofrece una serie de recomendaciones para solucionar este uso problemático

David Pérez, psicólogo sanitario.

David Pérez, psicólogo sanitario. / Imagen cedida por Renacer

DC Digital

Actualmente, una gran cantidad de niños y adolescentes viven atrapados por el uso desmedido de dispositivos tecnológicos como móviles y consolas. Esta situación ha alcanzado una magnitud preocupante, generando síntomas graves que van desde el fracaso académico y problemas de interacción social hasta trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Es fundamental entender que esto no es una simple cuestión de voluntad, sino que se trata de un proceso complejo

Al modificarse los niveles de dopamina, el cerebro perciba erróneamente la conexión tecnológica como algo beneficioso para la supervivencia, atrapando al individuo en una conducta de la que le resulta muy difícil escapar. En contraste con la época analógica, donde el contacto social requiera presencia física, hoy vivimos en una conexión permanente incluso en soledad.

Problemática con el uso de dispositivos tecnológicos en niños y adolescentes.

Problemática con el uso de dispositivos tecnológicos en niños y adolescentes. / Imagen cedida por Renacer

Los dispositivos están diseñados específicamente para mantener esta atención constante, por ejemplo, mediante colores y notificaciones. A pesar de la gravedad, no se debe apresurar el etiquetado de los menores como "adictos" sin un diagnóstico profesional riguroso, ya que es una categoría clínica seria que requiere precaución.

Para solucionar este uso problemático, es necesario un abordaje estructurado, con los siguientes pasos:

1. Evaluar el problema al que nos enfrentamos, recabando entre otras cuestiones los patrones de uso de los dispositivos.

2. Informar. En esta fase es crítico trabajar la conciencia de problema, ya que los adolescentes suelen minimizarlo. La información hay que trasladarla tanto a padres como a adolescentes.

3. Diseño del plan de modificación de la conducta que genera el problema.

Problemática con el uso de dispositivos tecnológicos en niños y adolescentes.

Problemática con el uso de dispositivos tecnológicos en niños y adolescentes. / Imagen cedida por Renacer

4. Revisión de resultados. No hay que medir solo el tiempo de pantalla, sino la recuperación de la funcionalidad.

5. Seguimiento. El objetivo es pasar del control externo al autocontrol.

6. Prevención de recaídas. La evidencia muestra que el aburrimiento y el estrés son los mayores disparadores de recaídas.

