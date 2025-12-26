Ballet aéreo en Córdoba por Navidad: la plaza de España acoge este sábado un espectáculo de danza, acrobacias y luz

La plaza de España de Córdoba, donde está la bandera nacional, acogerá el espectáculo de ballet aéreo Luz de Navidad el próximo sábado 27 de diciembre, a las 19.30 horas. Se trata, ha informado el Ayuntamiento, de "una propuesta artística innovadora, organizada por la delegación de Fiestas y Tradiciones, que utiliza el cielo como escenario para acercar al público un espectáculo diferente vinculado al espíritu navideño".

El show combina danza, acrobacia y luz, y se divide en siete actos cuidadosamente hilados a través de una narrativa visual y musical, que comienza con el descenso de un gran diamante que se abre para dar paso a una luna en la que se inicia el número de dánza suspendida en el aire. A continuación bailarines, acróbatas sobre estructuras de cinco metros, un ángel elevado en una grúa, juegos de luz y reflejos y un número de rueda aérea serán la antesala del acto final. que reunirá a todos los artistas en el escenario para un cierre que lanzará un mensaje de luz, emoción y celebración compartida.

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha destacado que “queremos que la plaza de España se convierta en punto de encuentro donde cordobeses y visitantes vivan la Navidad desde la emoción y la mágia que buscamos con estos nuevos espectáculos. Córdoba es Navidad y lo demostramos con una programación de calidad y para todos los públicos, que combina tradición e innovación”.