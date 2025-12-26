Programación navideña
Ballet aéreo en Córdoba por Navidad: la plaza de España acoge este sábado un espectáculo de danza, acrobacias y luz
El 'show' combina danza, acrobacia y luz y tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la plaza de España
La plaza de España de Córdoba, donde está la bandera nacional, acogerá el espectáculo de ballet aéreo Luz de Navidad el próximo sábado 27 de diciembre, a las 19.30 horas. Se trata, ha informado el Ayuntamiento, de "una propuesta artística innovadora, organizada por la delegación de Fiestas y Tradiciones, que utiliza el cielo como escenario para acercar al público un espectáculo diferente vinculado al espíritu navideño".
El show combina danza, acrobacia y luz, y se divide en siete actos cuidadosamente hilados a través de una narrativa visual y musical, que comienza con el descenso de un gran diamante que se abre para dar paso a una luna en la que se inicia el número de dánza suspendida en el aire. A continuación bailarines, acróbatas sobre estructuras de cinco metros, un ángel elevado en una grúa, juegos de luz y reflejos y un número de rueda aérea serán la antesala del acto final. que reunirá a todos los artistas en el escenario para un cierre que lanzará un mensaje de luz, emoción y celebración compartida.
El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha destacado que “queremos que la plaza de España se convierta en punto de encuentro donde cordobeses y visitantes vivan la Navidad desde la emoción y la mágia que buscamos con estos nuevos espectáculos. Córdoba es Navidad y lo demostramos con una programación de calidad y para todos los públicos, que combina tradición e innovación”.
