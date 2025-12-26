Qué pide a 2026 la familia de Hugo, un menor de Córdoba con parálisis cerebral: Ayudas para los niños especiales

En estos días festivos, en los que Papa Noel ha sorprendido con algún detalle a los más pequeños y no tan pequeños y en los que los Reyes Magos se encuentran ya preparando su peregrinar para cumplir los deseos plasmados en tantas cartas recibidas, hay otro tipo de peticiones realizadas por menores, que además de soñar con juguetes y otras ilusiones propias de su edad, piden con mucha fuerza algo para ellos mucho más importante, contar con una mejor salud.

De Guadalcázar es Hugo, uno de estos menores, un niño de 10 años que nació sano, pero que sufre parálisis cerebral adquirida desde los dos años, debido a un accidente. Desde entonces, sus visitas al hospital son una constante. Hugo, que es alumno del colegio Virgen de la Esperanza en Córdoba, combina la asistencia a a este centro de educación especial con la recepción de terapias mañana y tarde que tratan de mejorar su calidad de vida. Su madre, Araceli Esquina, expone que «estamos muy contentos con el colegio, lo integran en muchas actividades y lo cuidan muy bien».

Araceli Esquina, junto a su hijo Hugo. / Paula Ruiz

Evolución

Durante los últimos meses la salud de Hugo se ha deteriorado mucho debido a las crisis epilépticas que sufre y en un hospital de Granada le diagnosticaron que padece el síndrome de Lennox-Gastaut, una enfermedad neurológica rara que le ha robado la sonrisa que siempre caracterizaba a este pequeño y ha deteriorado aún más su movilidad.

A los 6 años dejó Hugo de recibir atención temprana gratuita y desde entonces percibe una beca, pero no le llega para costear todas las terapias que tiene que pagar su familia de forma particular. Por este motivo, sus padres han impulsado una asociación que organiza actividades solidarias y rifas para poder contribuir al gran desembolso económico que la atención de su hijo requiere.

Hugo, en su colegio. / Paula Ruiz

Asociación y cuenta solidaria

La cuenta vinculada a la Asociación Hugo García Esquina es ES68 2100 9799 4202 0039 1338 y el teléfono 661 63 77 51, que es el número con el que se hacen los sorteos.