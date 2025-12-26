Mujeres contra la soledad no deseada en Córdoba: «Gracias a la música, nos hemos hecho amigas y ahora estamos menos solas»

Vivir sola no significa necesariamente sentirse sola. Lo saben bien Las chicas de oro de la Cruz Roja Córdoba, un grupo de mujeres que ha encontrado en la música una vía de escape contra el aislamiento y la soledad. La formación musical nació gracias a la colaboración de la entidad con la Sociedad General de Autores (SGAE) y un programa de voluntariado que ha hecho que el productor y percusionista cordobés Güito Moreno haya sembrado la semilla de la ilusión en todas ellas.

Dicen que el que canta su mal espanta y aquí está la prueba. «No nos importa cantar mejor o peor, lo que queremos es pasarlo bien». Con esa actitud, Carmen Ríos, Concha Baena, Carmen Serrano, Mar Maestre, Josefa Izquierdo y María Montoro, entre otras mujeres, han participado en uno de los talleres de mayores que Cruz Roja imparte en su centro del avenida del Aeropuerto. «Quedamos los lunes por la mañana para cantar y gracias a la música nos hemos hecho amigas y ahora estamos menos solas», aseguran.

Güito Moreno, con algunas de las mujeres del coro de Cruz Roja. / AJ González / COR

La música se ha convertido en un lazo de unión que nos ayuda a «entretenernos y olvidarnos de las preocupaciones un rato». Según Güito Moreno, para un músico como él «poder ayudar a estas mujeres a ser un poco más felices es una satisfacción enorme».

En los ensayos, igual cantan que bailan o se ríen. «Se trata de socializar, de trabajar la comunicación», explica Valle Leiva, técnica de mayores de Cruz Roja, «las mujeres sufren más la soledad, no les gusta molestar y se lo guardan todo, pero también están más abiertas a combatirla».