Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A-4La ColadaNavidad en los pueblosDía de NavidadFichajes CCFIndia MartínezEl tiempo
instagramlinkedin

Testimonio

Mujeres contra la soledad no deseada en Córdoba: «Gracias a la música, nos hemos hecho amigas y ahora estamos menos solas»

Las chicas de oro de la Cruz Roja en Córdoba crean un coro con un voluntario de la SGAE para cantar

Música contra la soledad.

Música contra la soledad. / A. J. González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Vivir sola no significa necesariamente sentirse sola. Lo saben bien Las chicas de oro de la Cruz Roja Córdoba, un grupo de mujeres que ha encontrado en la música una vía de escape contra el aislamiento y la soledad. La formación musical nació gracias a la colaboración de la entidad con la Sociedad General de Autores (SGAE) y un programa de voluntariado que ha hecho que el productor y percusionista cordobés Güito Moreno haya sembrado la semilla de la ilusión en todas ellas.

Dicen que el que canta su mal espanta y aquí está la prueba. «No nos importa cantar mejor o peor, lo que queremos es pasarlo bien». Con esa actitud, Carmen Ríos, Concha Baena, Carmen Serrano, Mar Maestre, Josefa Izquierdo y María Montoro, entre otras mujeres, han participado en uno de los talleres de mayores que Cruz Roja imparte en su centro del avenida del Aeropuerto. «Quedamos los lunes por la mañana para cantar y gracias a la música nos hemos hecho amigas y ahora estamos menos solas», aseguran.

Córdoba&amp;amp;#xD;Música contra la soledad Un grupo de usuarias de Cruz Roja y un músico de la SGAE se unen para cantar y espantar su mal

Güito Moreno, con algunas de las mujeres del coro de Cruz Roja. / AJ González / COR

La música se ha convertido en un lazo de unión que nos ayuda a «entretenernos y olvidarnos de las preocupaciones un rato». Según Güito Moreno, para un músico como él «poder ayudar a estas mujeres a ser un poco más felices es una satisfacción enorme».

Noticias relacionadas y más

En los ensayos, igual cantan que bailan o se ríen. «Se trata de socializar, de trabajar la comunicación», explica Valle Leiva, técnica de mayores de Cruz Roja, «las mujeres sufren más la soledad, no les gusta molestar y se lo guardan todo, pero también están más abiertas a combatirla».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
  4. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  5. ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
  6. La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
  7. Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
  8. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

Adiós a los atascos en la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Mujeres contra la soledad no deseada en Córdoba: «Gracias a la música, nos hemos hecho amigas y ahora estamos menos solas»

Mujeres contra la soledad no deseada en Córdoba: «Gracias a la música, nos hemos hecho amigas y ahora estamos menos solas»

Mujeres contra la soledad no deseada en Córdoba: «Pasar las tardes haciendo manualidades es nuestra forma de crear vínculos»

Mujeres contra la soledad no deseada en Córdoba: «Pasar las tardes haciendo manualidades es nuestra forma de crear vínculos»

La soledad no deseada golpea en Córdoba más fuerte a las mujeres que a los hombres

La soledad no deseada golpea en Córdoba más fuerte a las mujeres que a los hombres

Hito clave para investigar el cáncer de mama posparto en Córdoba: el Imibic reúne a 15.000 madres lactantes en solo seis días

Hito clave para investigar el cáncer de mama posparto en Córdoba: el Imibic reúne a 15.000 madres lactantes en solo seis días

La Junta reúne a sus delegados en Córdoba en un desayuno de Navidad con los periodistas

La Junta reúne a sus delegados en Córdoba en un desayuno de Navidad con los periodistas

Horario y recorrido de la procesión del Divino Pastorcillo de Capuchinos en Córdoba

Horario y recorrido de la procesión del Divino Pastorcillo de Capuchinos en Córdoba
Tracking Pixel Contents