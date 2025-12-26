Mujeres contra la soledad no deseada en Córdoba: «Pasar las tardes haciendo manualidades es nuestra forma de crear vínculos»

El Club Figueroa es una institución de Córdoba que lleva más de 50 años creando comunidad. Muchos de sus socios se conocen desde hace décadas, han vivido en el barrio y han crecido rodeadas de las mismas familias. Esta Navidad, el club luce especialmente bonito gracias al trabajo del grupo de manualidades, compuesto principalmente por mujeres viudas de unos 70 años de media, que se reúne cada tarde para pintar y hacer croché.

Juani Guzmán es una de sus portavoces y asegura que hoy en día es una herramienta para combatir la soledad no deseada. «Pasar las tardes haciendo manualidades es nuestra forma de crear vínculos», explica, «venimos, charlamos, tomamos café, alguna trae un dulce, nos enseñamos unas a otras lo que sabemos hacer y así no estamos en casa solas».

Grupo de mujeres en la sala del Club Figueroa donde hacen manualidades. / Manuel Murillo

Fruto de esa hermandad, surgió la idea de hacer un árbol de navidad de croché a base de cuadraditos. «Reunimos más de mil entre unas 15 mujeres de dentro y fuera del grupo y no solo hemos hecho el árbol sino decorado las columnas y otras zonas de la entrada, todo el mundo nos ha felicitado», comenta.

La vicepresidenta del club, Inmaculada Murillo, asegura que asistir a la piscina en verano y a las actividades culturales en invierno «ayuda a las vecinas que viven solas a estar más unidas y a tener un punto de encuentro donde conversar y reunirse». Aunque tengan hijos y nietos, «el día es muy largo y las horas pasan lentas», señalan, «si alguien tiene un problema, aquí estamos todas para echarle una mano».