Montoro contará con una nueva vía de ocho kilómetros al sur de la A-4

La nueva variante de la autovía A-4 a su paso por la localidad de Montoro medirá ocho kilómetros y costará unos 40,5 millones de euros. Se trata de una de las actuaciones más costosas dentro del macroproyecto de remodelación de la carretera en el que lleva años trabajando el Gobierno y que, en total, requerirá una inversión superior a los 500 millones de euros. Son una veintena las actuaciones a desarrollar en la A-4 a su paso por la provincia de Córdoba, de Villa del Río a La Carlota, aunque algunas cuentan con más entidad que otras.

Es el caso de la variante de Montoro, que consistirá en un nuevo trazado que discurrirá, aproximadamente, a un kilómetro al sur de la actual autovía. La obra conlleva también tres enlaces: dos para conectar con la actual A-4, al inicio y al final del tramo, y otro enlace intermedio que conectará con la prolongación de la carretera N-420 (que hacia el norte enlaza con el parque natural de Cardeña y Montoro).

Futura variante de Montoro. / Ramón Azañón

[Ampliar gráfico]

Esa nueva variante irá del punto kilométrico 354 al 363. Para hacerse más o menos una idea, el 354 (entre Montoro y Villa del Río) está a unos dos kilómetros de los Huertos Familiares de San Fernando, mientras que el 363 (entre Montoro y Pedro Abad) está pasando el polígono industrial de El Olmo. Son puntos de referencia más o menos cercanos, aunque tanto los enlaces como la variante en sí discurrirán, prácticamente, por terreno de olivar y terrenos de secano.

Gráfico del proyecto de reforma de la A-4 en Córdoba. / Córdoba

[Ampliar gráfico]