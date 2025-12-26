La macrotrama del fraude en el IVA del combustible operaba también desde Lucena y Montoro

La Agencia Tributaria ha desmantelado una macrotrama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos con implantación en todo el territorio nacional, en una operación que ha incluido registros en Lucena y Montoro, municipios desde donde operaba la parte logística de la trama, con el desvío de dinero y productos.

La red, con una estructura compuesta por 38 sociedades, habría defraudado más de 300 millones de euros en el año 2024 jugando con el esquema de pago del IVA en la venta de combustibles. En los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico. Se considera una de las más importantes contra el fraude fiscal cometidas hasta la fecha.

La operación, bautizada como Pamplinas Stars, ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria y se ha saldado con 18 registros en doce localidades de siete provincias, entre ellas Lucena y Montoro (Córdoba), así como Madrid, Asturias, Huesca, Málaga y Pontevedra. Cinco personas consideradas responsables de la organización han sido detenidas, una de ellas -un líder- ya fue ingresada en prisión, y se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

Vehículos, inmuebles, relojes y artículos de lujo

En estos registros se han intervenido bienes y activos por valor superior a 21 millones de euros, incluidos 82 vehículos de gama media y alta, dos embarcaciones, inmuebles, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, obras de arte y metales preciosos como oro y plata.

Tras concluir los registros se procedió al embargo preventivo de 82 vehículos de media, alta y muy alta gama con un valor de mercado estimado en tres millones de euros, así como de dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y un total de 48 inmuebles con un valor de mercado de 10,8 millones de euros.

Al mismo tiempo, se bloquearon cientos de cuentas bancarias por un importe global de más de seis millones de euros y criptoactivos custodiados por exchanges. También se han intervenido 42 relojes de gama alta, así como 12 bolsos y otros artículos de lujo con un valor estimado de más de 440.000 euros.

A su vez, se logró intervenir a la organización un importante volumen de dinero en efectivo, incluyendo más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia, al igual que dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio con una estimación de más de 350.000 euros para todos estos metales de alto valor económico.

¿Cómo fue el fraude?

La investigación, que arrancó a mediados de 2024, ha permitido detectar cómo la trama manipulaba las declaraciones de IVA y recurría a múltiples sociedades instrumentales para esquivar la obligación de ingreso del impuesto en el momento adecuado, además de intentar trasladar fondos al extranjero para dificultar su trazabilidad.

La operación se dirige actualmente desde el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, con la colaboración de diversas unidades de inspección y auditoría de la Agencia Tributaria. La investigación continúa ahora en una segunda fase con el análisis de la abundante documentación obtenida.