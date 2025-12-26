La Junta reúne a sus delegados en Córdoba en un desayuno de Navidad con los periodistas

La Junta de Andalucía celebró este viernes un desayuno institucional de Navidad en Córdoba, un acto que reunió a responsables de distintas áreas del Gobierno andaluz en la provincia y periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de la ciudad.

El encuentro, celebrado en un ambiente de cercanía y cordialidad, estuvo encabezado por el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, que estuvo acompañado por responsables de las áreas de Empleo, María Dolores Gálvez; Educación, Diego Copé; Justicia, Raquel López; Cultura, Eduardo Lucena; Agricultura, Francisco Ramón Acosta; Inclusión, Dolores Sánchez; Economía, Agustín López; Fomento, María del Carmen Granados y Sostenibilidad, Rafael Martínez, además del consejero de Justicia, el cordobés José Antonio Nieto.

El desayuno de Navidad constituyó también una ocasión para intercambiar impresiones sobre prioridades de futuro, conocer el nuevo edificio de la Delegación de Gobierno, estrechar lazos y agradecer a los medios el trabajo realizado durante el año, en un tono festivo propio de estas fechas.