Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 26 de diciembre de 2025

Espéctaculo

Puesta en escena de ‘La Reina de las Nieves’

Espectáculo para toda la familia con una versión contemporánea teatral y musical del cuento original de Hans Christian Andersen que rescata la pureza y la ternura que posee la literatura de los cuentos al llevarlos al teatro. Con dirección y dramaturgia de Triana Lorite, música original de David Bueno, coreografía de Javier del Arco, y un elenco encabezado por Huichi Chiu, Irene Camacho, Nacho Zorrilla, Inma Pérez-Quirós, Críspulo Cabezas y Gabi del Castillo.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.00 horas.

Música

Diego ‘El Cigala’, en concierto

El artista llega a Córdoba con su espectáculo Lágrimas negras. La cita celebra el vigésimo aniversario del disco que se convirtió en un hito de la música latina y flamenca.

CÓRDOBA. Palacio de Congresos. Torrijos, 10. 21.00 horas.

Música

Actuación de Lisardo Rodríguez

El guitarrista formado en la Escuela Superior de Música de Cataluña, con una trayectoria internacional en los mejores auditorios, realizará una actuación especial de guitarra clásica compuesta por un programa de música española y villancicos navideños, combinando su faceta de solista con su experiencia en la interpretación de diferentes épocas. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. 12.00 horas.

Viana en Navidad

Representación de ‘El dragón glotón’

La programación familiar navideña de la Fundación Kutxabank pone en escena hoy esta función destinada a los más pequeños de la casa. La entrada es libre hasta completar aforo para niños y niñas de 4 a 12 años.

CÓRDOBA. Salón de Tapices del Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. 12.00 horas.

Navidad en Madinat al-Zahra

Visita Temática ‘Árboles de Piedra’ en el Salón Rico

Se ofrece la posibilidad de recorrer la iconografía vegetal y la simbología de los grandes tableros decorativos del Salón Rico, donde cada motivo es único y revela la riqueza ornamental del edificio.

CÓRDOBA. Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra. Ctra. Palma del Río, km 5, 5. 4 pases al día.

Navidad en la Puerta del Puente

Espectáculo ‘La locura de la nueva flamencura’

El grupo flamenco La Corredera presenta su espectáculo La locura de la nueva flamencura, una manera fresca, autentica y moderna de vivir lo flamenco, respetando la tradición y aportando el sello de las generaciones millennial y Z, dentro del ciclo musical Navidad en la Puerta del Puente del Ayuntamiento.