El Hospital Reina Sofía de Córdoba logra un récord histórico con 13 trasplantes en solo una semana

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha alcanzado un nuevo hito como referente nacional en trasplantes al realizar, en solo una semana, 13 trasplantes de órganos y cuatro extracciones locales. "Una actividad sin precedentes que refleja la extraordinaria capacidad asistencial, organizativa y humana de este centro público andaluz", informa a través de un comunicado.

Durante estos siete días, se han llevado a cabo siete trasplantes renales, dos bipulmonares, tres cardíacos (uno de ellos, infantil) y uno hepático. La magnitud de este esfuerzo se intensifica al considerar la elevada complejidad de varias de las intervenciones, alguna de las cuales se prolongaron durante más de 17 horas. “Este logro solo es posible gracias a la entrega, preparación y cohesión de unos equipos sanitarios y a la generosidad de las personas que dicen sí a la donación”, destaca el director gerente del centro, Francisco Triviño.

Según informa el hospital, además de la actividad quirúrgica, hay que poner en valor el papel del equipo de coordinación de trasplantes y de todas las unidades implicadas, que han hecho posible el engranaje perfecto entre extracción, logística, traslados y realización de los injertos. Igualmente, resulta imprescindible reconocer la generosidad de las familias donantes, que han permitido dar vida a otras personas en momentos de dolor.

“Cada trasplante es una historia de esperanza, que aúna generosidad y ciencia. Quiero destacar también que detrás de cada intervención hay equipos humanos trabajando de forma coordinada, con una enorme vocación de servicio público”, ha señalado el coordinador de trasplantes, José María Dueñas. Precisamente, esta vocación ha llevado al Hospital Reina Sofía a ser centro de referencia andaluz para determinados tipos de trasplantes (tanto adulto como infantil) como pulmón, hígado, riñón, corazón o páncreas.